Виадуки, усадьбы и горы. Чем заняться в Ворохте осенью: детальный разбор маршрута

Осенью Алексей Войцеховский отправился в автопутешествие вместе с семьей проехал один большой маршрут по знаковым локациям Карпат.

Семья побывала на озере Синевир, водопаде Шипот, в Центре реабилитации бурых медведей и других местах, а потом устроила вояж по самым известным замкам Закарпатья.

В новой статье для РБК-Украина предлагаем о том, что посмотреть в Ворохте на Ивано-Франковщине.

"Сегодня я хочу рассказать про третью часть поездки: это был наш дальний переезд из Закарпатья в Ворохту. Статья фактически может служить как гид для самостоятельной поездкой на отдых в Ворохту на несколько дней. Но я продолжу с того места, где остановился в предыдущей части", – рассказывает Алексей.

Переезд из Закарпатья в Ворохту

Из Закарпатья мы ехали через Хуст, Тячев, Рахов и далее до Ворохты. Мы ранее уже были в Ворохте, и нам так здесь понравилось, что решили еще раз заехать и осмотреться уже вторым взглядом.

Дорога вышла более 200 километров. Ехали мы здесь впервые. Это просто сверхъестественная красота! Почти вся дорога, за исключением небольшого участка возле Хуста, – идеальный горный серпантин, с пейзажами один лучше другого.

Достаточно длинный отрезок ехали вдоль границы с Румынией. Расстояние до Румынии было 30-50 метров, та сторона находилась сразу на другом берегу Тисы. Телефон радостно приветствовал нас в Румынии и сообщил, что успешно подключён роуминг. Радио тоже вещало на непонятном нам языке. Там, кстати, какая-то климатическая аномалия. При выезде было +3.5-4, а ближе к границе с Румынией было уже +18 градусов!

Дальше мы решили посмотреть географический центр Европы возле Рахова. Потрогали географическую метку на ощупь.

Возле самой метки есть автомобильный карман-стоянка. Там можно припарковаться, пройтись к метке, размяться, сходить в туалет.

Здесь же небольшой сувенирный рыночек и заведение, которое называется "Музей-колыба". По сути это обычная колыба, где можно поесть, но все стены и даже потолок покрыты предметами народного быта. Рассматривать это все можно очень долго.





Доехали до Ворохты мы очень легко и на протяжении всей дороги не переставали удивляться всё более красивым видам и пейзажам. Дорожное покрытие – идеальное. Часто встречались дорожные работы, но почти все они проходили на одной из полос и в основном, только на переездах через дренажные проливы горных источников и небольших мостах.

"Повторно влюбиться в Ворохту"

Приехали мы в Ворохту уже после обеда, заселились в коттедж, отдыхаем после дороги и набираемся сил. Проснувшись и позавтракав мы поняли, что день будет солнечный и теплый. Было принято решение посвятить его прогулке на лошадях. В соседнем хозяйстве пан Васыль как раз занимается организацией таких прогулок.

Уже через час нас ждали Мурчик, Буян и Зира, а так же двое провожатых (включая Васыля). Загружаемся в седла и начинаем прогулку!

Наш маршрут почти сразу свернул от реки в гору, которая называется Довбушивка. Слегка поднявшись, мы сделали небольшой привал возле двух горных источников. Они находятся в 30 метрах друг от друга, в одном из них течет сероводородная вода (с родным геническим запахом), а во втором – обычная родниковая. Какой отведать – выбор за вами!

Дальше тропа пошла круто вверх. Были препятствия, канавы, ветки, грязь, и все это – по пути на гору. Причем с таким уклоном, что местами и человеку трудно было бы просто идти, не держась за ветки или торчащие со всех сторон корни деревьев. Но наше конное трио, пыхтя, пробиралось сквозь все препятствия и невзгоды!

Всю дорогу вверх мы шли через густой лес. Дошли до самого пика горы. Высота почти 1200 метров. На самой верхушке стоит небольшая деревянная, полузаброшенная хатынка. Какой же оттуда открывается вид!

Ни словами, ни даже камерой это не передать даже на 20%. Этот пейзаж будет еще долго перед глазами. И надеюсь, часто будет сниться. Я, однозначно, повторно влюбился в Ворохту.

Немного передохнув и насладившись видами, мы начали спуск на другую сторону, обходя гору. Весь спуск вниз был уже без такой густой растительности. Вся долина, в которой находится Ворохта, была у нас постоянно слева, поэтому на протяжении всего спуска мы наблюдали этот пейзаж с разных ракурсов на всём пути.

Спустившись в долину, мы прошли через холмистый частный сектор. По пути разглядывали колоритные старые хатки и красивые, относительно "свежие" коттеджики. Как же все-таки тут красиво!

Вернувшись к нашему коттеджу, мы поблагодарили наших провожатых и, конечно, же наших коней. Сын ехал на нашем друге Мурчике. Друге, потому что он наш сосед и утром проходил к нашему коттеджу, а мы кормили его яблоками и морковкой. Теперь они еще больше сдружились.

Что еще посмотреть в Ворохте?

Ворохтянские виадуки

В Ворохте расположены два из шести украинских виадуков, использовавшихся раньше для железнодорожных связей. Оба виадука имеют более чем столетнюю историю и превышают 100 метров в длину: 100 и 130 метров соответственно. Эти ворохтянские виадуки являются одними из самых протяженных сооружений в Европе.

Построенные в период Австро-Венгерской империи, эти конструкции поражают красотой: старинные арочные кладки, массивные строения, изгиб железнодорожных рельсов и удивительные пейзажи Карпат обязательно станут яркими страницами в вашем фотоальбоме карпатского путешественника.

Озеро Несамовитое

Это одно из самых высоких озер Украины. Несамовите находится на высоте 1 750 метров над уровнем моря. Добраться до него возможно только пешком, следуя по маркированным туристическим тропам. Экскурсия к Несамовитому – это целый день приключений, поэтому перед походом учтите свои силы и уровень подготовки.

Вокруг этого озера существует множество легенд, большинство из которых предостерегают от купания в живописном горном водоеме. Но это не останавливает уставших от похода путешественников: у Несамовитого всегда можно найти палаточные лагеря и уютные костры, а в ледяной воде почти всегда будет какой-то турист, особенно стойкий к низким температурам.

Церковь, сооруженная без гвоздей

Еще одно уникальное место в Ворохте – Церковь Рождества Богородицы. Этот храм является ярким примером гуцульской деревянной архитектуры. Создан вообще без использования гвоздей!

Сама церковь была построена в соседней Яблунице в 17-18 веке, но позднее была перевезена и восстановлена именно в Ворохте. Точная дата ее постройки остается неизвестной, об этом до сих пор спорят историки. Однако, величественный вид храма поражает воображение, несмотря на его небольшой размер.

На осмотр этих достопримечательностей вы не потратите много времени (за исключением похода к озеру), но получите эстетическое удовольствие и возможность сделать шикарные фото.

Также здесь относительно недалеко расположены Большая Карпатская Качель, Чемеговский каньон и Большой обвал, про которые я рассказывал в одной из публикаций ранее. Из дополнительных активностей – велопрогулки, пешие походы в горы и другие экскурсии.

Инфраструктура и жилье в Ворохте

Добраться до Ворохты можно любым видом транспорта. Здесь есть автовокзал и железнодорожная станция. В поселке множество колыб, где можно насладиться вкусностями местной гуцульской кухни, чем мы регулярно и занимались. Отдых в Карпатах – это, прежде всего, эмоции, которые вы увезете с собой.

Поэтому стоит максимально погрузиться в местную атмосферу и культуру, в том числе и в локальные гастрономические традиции. Кстати, про локальные лакомства я готовлю отдельную публикацию. Это нельзя описать коротко и вскользь, поэтому нужно раскрыть тему на 100%.

Если вы выбрали отдых в Ворохте, то возможности для проживания будут представлены отелями, частными усадьбами и коттеджами на любой бюджет и вкус.

Также в поселке множество магазинов. Больших супермаркетов здесь нет, ближайший (АТБ) находится в Татарове, в 8 км от Ворохты. А в соседнем Яремче даже открывается МакДональдс! В поселке также есть отделение Новой почты и несколько сетевых АЗС. В целом местоположение очень удобно и комфортно как для пеших прогулок, так и для владельцев автомобилей.

Многие выбирают Ворохту в качестве альтернативы проживания в Буковеле, особенно те, кто путешествует на своем транспорте. Здесь цены на жилье и еду значительно ниже, а расстояние до всех развлечений и инфраструктуры Буковеля – всего 20 километров.

Вот так и заканчивается наше большое путешествие, которое началось в Синевирской Поляне и продолжилось через Закарпатье и центр Европы до Ворохты. Весь вояж занял почти две недели.

Мы проехали несколько сотен километров по карпатским серпантинам с шикарными пейзажами. Попробовали десятки блюд местной карпатской и закарпатской кухни. Встретили несколько добрых, простых и гостеприимных хозяев, в усадьбах которых останавливались. И, конечно же, получили эмоции и воспоминания. Именно это и является финальной целью любого нашего путешествия.

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