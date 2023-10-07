Замковый "джекпот". Авторский маршрут по Закарпатью для осеннего путешествия

Путешествие в Карпаты – однозначно одна из лучших идей, как можно интересно провести время осенью.

Алексей Войцеховский для РБК-Украина рассказывает о маршруте по Закарпатью, который он проверил на личном опыте, посетив несколько знаковых локаций региона за одну поездку. Большинство месь на маршруте – замки.

Авторский маршрут по Закарпатью

Раньше я рассказывал о начале нашего путешествия по Карпатам. Мы ознакомились с Синевирской Поляной, озером Синевир, Центром реабилитации бурых медведей, водопадами Шипот и Каменецкий и протестировали знаменитые карпатские чаны. В той местности мы провели три дня и затем приняли решение отправиться в центр Закарпатья – город Ужгород.

Еще два замка. Что посмотреть по пути в Закарпатье

Надо сразу отметить, что если вы будете отправляться сюда со стороны Киева или Винницы, то еще на пути к Синевирской Поляне рекомендую заехать еще в два самых известных замка (Каменец-Подольский и Хотинский) и в конце концов собрать целый замковый "джекпот" на всем протяжении этого очень интересного маршрута. Эти два известных замка я опишу сначала, а дальше расскажу уже о замках Закарпатья.

Хочу дать совет: когда будете посещать все указанные в этой статье крепости или замки, старайтесь брать экскурсию или отдельного гида. Это не только позволит узнать больше интересных фактов, но и вообще может изменить общее восприятие и эмоции от посещения этой локации.

Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольский замок – незабываемый шедевр архитектуры, манящий своей непревзойденной красотой. Его башни и стены не только украшают регион, но и напоминают о своей истории важного оборонительного сооружения.

Разраставшийся с годами замок свою историю начал в 10-13 веках, как маленькая деревянная крепость на берегах реки Смотрич. Сооруженный по канонам того времени, он был важным защитником поселений на этих землях.

Сегодня старинная крепость Каменец-Подольский находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и признана мировым наследием. Ее каменные стены рассказывают нам об отваге и традициях прошлых веков, делая ее одним из самых впечатляющих памятников истории и культуры.

Погуляв по замку, заглянув во все его сокровенные места и закоулки, сделав кучу красивых и интересных фото, отправляемся дальше.

Следующая на нашем пути – Хотинская крепость

Территория, где расположена Хотинская крепость, была ценна еще в период расселения славян. Переправа через Днестр стала ключевым пунктом торговли и идеальным местом для обороны от врагов. Хотинская крепость, возникшая в XIII веке, остается одной из самых неприступных в Восточно-Европейском регионе.

При посещении Хотинской крепости обратите внимание на четыре главные башни фортификационных стен: Северную, Комендантскую, Ковальскую и Смертников.

Северная башня, построенная по приказу Даниила Галицкого, желавшего оградить княжество от татаро-монгольских завоевателей, считается древнейшей. Она легко узнается за красным орнаментированным кирпичом.

Кузнечная башня – здесь кували оружие.

Комендантское сооружение включало в себя кабинет коменданта крепости и комнаты для оружия и продовольственных запасов.

Башня Смертников играла ключевую роль во время боев: отсюда стреляли во вражеских воинов, пытавшихся попасть в крепость. С учетом ее высоты, достигающей 45 метров, название этой башни говорит само за себя.

Кроме экскурсии вокруг крепости, вы сможете посетить подвалы бывших казарм и просмотреть выставку холодного и огнестрельного оружия и прочее.

Ужгород

А мы переносимся сразу в Ужгород – "столицу" Закарпатья, город сакур и лип. Именно этот город я рекомендую вам определить как основную локацию, если вы решили выбрать отдых в Закарпатье как культурную, а не горную или природную разновидность своего путешествия.



Ужгород известен своей потрясающей историей, начавшейся сотни лет назад на Замковой горе. Сегодня на этом живописном месте возвышается величественный Ужгородский замок, скрывающий в себе не только краеведческий музей и дегустационный зал, но и множество исторических тайн, придавших красочные оттенки его суровому силуэту.

Эта крепость, существующая еще с X века, поражает своим величием и реликвиями, сохранившимися среди ее стен. Резиденция таких выдающихся фигур, как князь Лаборец, графы Другеты и Ференц Ракоци, была свидетелем политических, стратегических и романтических интриг. Здесь можно найти увлекательную коллекцию экспонатов и насладиться ароматным закарпатским вином в уютных казематах.

Сразу при выходе с территории замка, прямо на той же парковке есть вход в еще одно место, которое обязательно стоит посетить.

Музей народной архитектуры и быта

Среди зеленых полян и ароматных цветов разбросаны аккуратные домики, рядом старинная церковь, водяная мельница и кузница. Это место заполнено тишиной и умиротворением, как райский уголок, убереженный садовыми деревьями. Именно так когда-то поселялись бойки и гуцулы.

История этого уголка закарпатской культуры насчитывает многие десятилетия. В 1960-х годах неравнодушные люди начали перевозить ценные деревянные постройки сюда со всех уголков Закарпатья. И теперь этот музей является старейшим скансеном в Украине, который открыл свои двери для посетителей в 1970 году.

По всей территории, охватывающей почти 2 гектара земли, расположены 10 моделей районов Закарпатья:

Ужгородский; Хустский; Тячевский; Свалявский; Раховский; Мукачевский; Межгорный; Великоберезнянский; Иршавский; Воловецкий.

Здесь можно увидеть дома бойков и гуцулов, а также поселившихся в низинах долинян, лемков, венгров и румын. Каждое здание построено в стиле, который присущ определенному региону, что придает ему уникальности.

В музее можно увидеть старинные резные столы, традиционные скамейки, сундуки, керамические изделия, бытовые вещи, вышивку на текстиле, традиционную женскую и мужскую одежду. Очень интересное место, которое я обязательно советую посетить!



А мы отправляемся дальше, немного за город, где нас встретит древний Невицкий замок.

Невицкий замок

Замок находится на возвышенности, к нему ведет единственная дорога. Я советую оставить автомобиль или в самом низу у хижины, или на полпути вверх, где есть небольшой "карман" на развороте.

Если вы заедете к самой верхней стоянке, то там будет достаточно трудно парковаться или разворачиваться, потому что сама площадка узкая и небольшая и вмещает всего несколько автомобилей. Оттуда ведет пеший путь к самому замку, выше построенного рядом отеля.

Невицкий замок появился на карте региона еще в XII-XIII веке. Сначала это было просто земляное городище, которое затем оцепили тремя мощными оборонительными линиями и рвом. Когда высокие стены замка получили специальные отверстия, из которых защитники сливали нападающих градами стрел, замок стал одной из самых мощных крепостей региона.

Как и многие другие места в Закарпатье, Невицкий замок имеет свою интересную историю, связанную с происхождением названия. Легенда рассказывает, что эта крепость часто становилась убежищем для самых ценных сокровищ. И что может быть ценнее жизни собственных детей? Поэтому во время нападений врагов Невицкий замок стал тайником для молодых девушек-невест, за что и получил прозвище "Невестский замок". Со временем это название превратилось в "Невицкий".



Когда окончите осмотр развалин замка, рекомендую задержаться у подножия горы, на которой стоит замок и прогуляться к старой Каменицкой ГЭС на реке Уж. Здесь есть живописный подвесной мост, а также дамба самой ГЭС, по берегам которой можно прогуляться и сделать красивые фотографии.

Следующее место, в которое мы отправляемся – это едва ли не самый известный замок Украины. Это замок Паланок в городе Мукачево.

Замок Паланок

Замок Паланок – настоящая архитектурная жемчужина западной Украины. Он выстроен на высоте 68 метров на недействующем вулкане и охватывает огромную площадь более 14 тысяч квадратных метров. Таинственные подземные переходы, сохранившиеся у стен и башен, когда-то были убежищем для людей и скота. Крепость разделена на три террасы, три уровня:

Верхний

Средний

и Нижний замки

Замок состоит из каскада террас, внутри которых расположено центральное здание. В средневековых дворцах и замках князей были свои стандарты жизни, и это ощущается и сегодня. У входа вам встретит огромная крепость площадью 14 000 квадратных метров.

Поэтапно вы откроете перед собой всю масштабность этого сооружения. Первое, что поразит – это Верхний замок с бывшими княжескими палатами, экуменической часовней и тремя башнями. И чуть ниже расположен Средний замок, где когда-то разворачмвалсь жизнь. И сразу под ним виднеется Нижний замок, окруженный неприступными бастионами.

Можно попасть в замок самостоятельно или взять двухчасовую экскурсию, во время которой гид расскажет о быте и истории крепости, поделится легендами и реальными историческими фактами.

А мы продолжаем наш культурный вояж и едем немного дальше. Уже буквально в нескольких километрах от Мукачево – еще одна жемчужина Закарпатья.

Дворец графов Шенборнов (замок Берегвар)

Эта вилла-резиденция находится на территории большого и красивейшего парка санатория "Карпаты". Здесь произрастают редкие деревья и экзотические растения, такие как канадская елка, японская вишня и другие. Это придает неповторимость природному ландшафту, выбранному для строительства замка.

Замок Берегвар выглядит как французский замок эпохи Людовика XIV и органично вплетается в природный ландшафт. Ажурные башни и дымоходы придают ему изысканности. Часовня со звоном и башня, напоминающая башню Корятовичей в Мукачевском замке, поражают красотой.

Интерьер замка также остался прежним. По деревянной лестнице, по которой ходили Шенборны, можно пройтись и сейчас. Исторический камин времен Австро-Венгрии также придает внутреннему помещению оригинальности.

После небольшой экскурсии по замку рекомендую немного задержаться и прогуляться по красивому и ухоженному парку и посидеть на берегу озера.

Вот такое обзорное путешествие по замкам Закарпатья было продолжением нашего путешествия, которое началось в Синевирской Поляне, у мистического озера Синевир. Если ехать в такое путешествие по замкам отдельно, то следует рассчитывать на путешествие минимум на 4-5 дней, не меньше.

Совет. Хотя между замками и не очень большое расстояние (не считая Каменец-Подольского и Хотинского замков), обзорные экскурсии по таким масштабным локациям займут не менее 3-4 часов каждая. Поэтому стоит насладиться, не торопиться и посвятить посещению каждой архитектурной памятки отдельный день. Единственное, что можно объединить, так это некоторые локации по следующему принципу:

День первый – Каменец-Подольский замок; День второй – Хотинский замок и переезд в Ужгород; День третий – Ужгородский замок и Музей народной архитектуры и быта; День четвертый – Невицкий замок и экскурсия по Ужгороду; День пятый – Мукачевский замок Паланок и Дворец графов Шенборнов.

А мы после посещения Закарпатья решили поехать дальше, объехав большую часть Карпат вдоль границы с Румынией через Хуст, Тячев, центр Европы в Рахове – и дальше до Ворохты. О третьей части нашего большого путешествия по Украинским Карпатам я расскажу в следующей статье.

Ранее Алексей Войцеховский рассказывал о знаковых локациях Карпат для осеннего отдыха.

Также стало известно, во сколько обойдется отдых в Верховине осенью.

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