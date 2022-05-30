RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернуть гроші, якщо лайнер зникне. Пасажирам запропонували дивний тур в небезпечну зону

Фото: Круїз до Бермудського трикутника (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У районі Бермудського трикутника зникли десятки кораблів та літаків

Американська туркомпанія, яка займається круїзами, опублікувала дивну пропозицію мандрівки на лайнері, що прямує в таємничий Бермудський трикутник. Пасажирам обіцяють, що вони отримають повне повернення коштів, якщо корабель зникне.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Сумнозвісний Бермудський трикутник, також відомий як "трикутник диявола", залишається загадкою. За деякими даними, в цьому регіоні таємничим чином зникли десятки кораблів і літаків. Бермудський трикутник – зона в Саргасовому морі у водах Атлантики.

За однією з версій, там відбуваються загадкові зникнення морських і повітряних суден та інші аномальні явища. Більшість випадків було пов'язано з погодними умовами й людським фактором.

У рекламі на своєму сайті Американське туристичне агентство Ancient Mysteries Cruise заявило:

"Не турбуйтеся про те, що ви можете зникнути в цьому турі по Бермудському трикутнику. У туру – 100-відсоткова норма повернення, і ваші гроші вам повернуть у тому рідкісному випадку, якщо ви зникнете".

Згідно з програмою туру, пасажири вирушать в Атлантичний океан на норвезькому лайнері Prima, який прямує з Нью-Йорка на Бермудські острови в березні 2022 року. Згідно з рекламою, гості можуть насолодитися ексклюзивним сутінковим круїзом Бермудським трикутником на судні зі скляним дном, супроводом гіда, якому можна поставити питання і отримати цікаві відповіді.

Розміщення в каюті в рамках туру коштує 1450 фунтів стерлінгів (близько 53,5 тисяч гривень).

Нагадаємо, готель у Британії відмовився приймати туристів і розмістить українських біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм