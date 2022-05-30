Вернут деньги, если лайнер исчезнет. Пассажирам предложили странный тур в опасную зону

Американская туркомпания, которая занимается круизами, опубликовала странное предложение путешествия на лайнере, направляющегося в таинственный Бермудский треугольник. Пассажирам обещают, что они получат полный возврат средств, если корабль исчезнет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Печально известный Бермудский треугольник, также известный как "Треугольник Дьявола", остается загадкой. По некоторым данным, в этом регионе таинственным образом исчезли десятки кораблей и самолетов. Бермудский треугольник – зона в Саргассовом море в водах Атлантики.

По одной из версий, там происходят загадочные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Причина исчезновений осталась невыясненной. Большинство случаев было связано с погодными условиями и человеческим фактором.

В рекламе на своем сайте американское туристическое агентство Ancient Mysteries Cruise заявило:

"Не беспокойтесь о том, что вы можете исчезнуть в этом туре по Бермудскому треугольнику. У тура – 100-процентная норма возврата, и ваши деньги вам вернут в том редком случае, если вы исчезнете".

Согласно программе тура, пассажиры отправятся в Атлантический океан на норвежском лайнере Prima, который следует из Нью-Йорка на Бермудские острова в марте 2022 года. Согласно рекламе, гости могут насладиться эксклюзивным сумеречным круизом по Бермудскому треугольнику на судне со стеклянным дном, сопровождением гида, которому можно задать интересующие вопросы и получить интересные ответы.

Размещение в каюте в рамках тура стоит 1450 фунтов стерлингов (около 53,5 тысяч гривен).

Напомним, отель в Британии отказался принимать туристов и разместит украинских беженцев.