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Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

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Четвер 26 травня 2022 15:07
Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть Фото: Готель у Британії відкрився для українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Власниця готелю багато років тому сама змушена була покинути свій будинок на Кіпрі

Готель на морському узбережжі в Британії повністю закривається для туристів, щоб надати безкоштовний притулок українським біженцям.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на матеріал BBC.

"Просто хотіли допомогти українцям". Готель припинив приймати туристів

Жінка, яка ось уже 60 років управляє готелем на березі моря, повністю закрила його двері для туристів, щоб надати українцям "будинок далеко від дому".

84-річна Ніца Майкл, керуюча готелем Seaward в Вестон-сьюпер-Мер, покинула свій будинок на Кіпрі в 1960-х роках. А у 1974 році її сім'я змушена була тікати з рідного дому через вторгнення Туреччини.

Маючи за плечима таке непросте минуле, вона вирішила допомогти українцям, які теж опинилися далеко від дому через війну.

"Я співчувала їм... я і моя сім'я сподіваємося, що ми їм хоч якось допомагаємо", - сказала виданню жінка.

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Фото: Готель знаходиться на березі моря. Такі види відкриваються з номерів (booking.com)

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Фото: Літня тераса в готелі (booking.com)

Сім'я знову відкрила готель на березі моря на Найтстоун-роуд після його закриття під час пандемії. Донька власниці готелю, Мішель Майкл, сказала, що з деякими українцями вони знаходили спільну мову за допомогою Google-перекладача.

За її словами, деякі українці говорять англійською, і з багатьма з них сім'я спілкувалася через WhatsApp, "просто заспокоюючи їх, щоб вони знали, що коли вони прибудуть сюди, то будуть в безпеці і про них подбають".

В яких умовах житимуть українці

Готель розташовується в місті на морському узбережжі. Вестон-сьюпер-Мері, також відомий як Вестон, – приморське місто в Північному Сомерсеті, Англія. Він знаходиться біля Брістольського каналу у 20 милях на північний захід від Брістоля. До нього входять передмістя Мід-Вейл, Мілтон, Олдміксон, Вест-вік, Уорлбері, Апхілл і Уорл.

"Seaward зручно розташований на березі моря в Вестон-сьюпер-Мер. У цьому сімейному готелі є ресторан, бар і тераса. У кожному номері готелю - власна ванна кімната. Ви можете відпочити в загальному лаунжі або в барі. Безкоштовний Wi-Fi надається в зонах загального користування. Готель розташований недалеко від міської гавані й поромного порту. Залізничний вокзал Вестон-Супер-Мер знаходиться всього у 500 метрах", - йдеться в описі готелю на популярному сайті пошуку та бронювання житла.

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Фото: В готелі є також бар і ресторан (booking.com)

Однією з перших в готелі оселилася дівчина з Бердянська

Юлія була однією з перших біженців, які прибули в готель. Вона змушена була виїхати їх рідного дому в Бердянську, коли там почалися сильні вибухи.

"24 лютого було дуже голосно були спалахи, і я зрозуміла, що це війна. У нас не було ні газу, немає опалення, і також у нас не було грошей. Ми не могли розплачуватися картами, тому що були й без інтернету", — розповіла вона.

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Фото: Так виглядають номери в готелі (booking.com)

Власниця готелю Мішель Майкл сказала, що сім'я вдячна місцевим жителям за пожертвування одягу, непотрібних iPad і ноутбуків.

"Разом ми змогли внести свій внесок у дуже добру справу для біженців", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Європі деякі квартири можна купити навіть за 12 тисяч доларів. Ми писали, в яких країнах Європи можна дешево придбати житло.

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