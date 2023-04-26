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В Варшаву и Перемышль. Как доехать в Польшу бесплатными автобусами

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Среда 26 апреля 2023 12:12
В Варшаву и Перемышль. Как доехать в Польшу бесплатными автобусами Фото: Украинские беженцы в Перемышле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Львова в Варшаву запустили эвакуационные автобусы для спасающихся от войны людей. С 25 апреля беженцы могут бесплатно добраться до столицы Польши.

Также будет курсировать и автобус в Перемышль, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Бесплатные автобусные рейсы для украинцев организует проект Israel4Ukraine. В Варшаву из Львова можно будет отправиться дважды в неделю – по вторникам и четвергам. В Перемышль из Львова автобус курсирует каждый день.

Для того чтобы попасть на рейс, следует записаться в палатке волонтеров на железнодорожном вокзале Львова. Выезд будет проходить в 12-13 часов – по мере наполненности автобуса.

До польской границы также можно бесплатно добраться из Запорожья. В этом городе проект Israel4Ukraine обслуживает центр для беженцев.

В Варшаву и Перемышль. Как доехать в Польшу бесплатными автобусамиФото: Украинцы в Перемышле (gettyimages.com)

Группа волонтеров из Израиля организовывала эвакуационные рейсы из разных городов Украины с начала войны. За время деятельности удалось эвакуировать более 14 тысяч человек.

Israel4Ukraine также занимается медицинской эвакуацией, покупает билеты на поезда от Запорожья до польской границы. Также проект обеспечивает пострадавших от войны питьевой водой, лекарствами и продуктами питания.

Напомним, мы писали, что бесплатный поезд в Германию отменили.

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