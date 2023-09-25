Какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии: общая сумма

Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь, которая включает в себя выплаты по безработице, оплату аренды жилья и коммунальные услуги. В зависимости от состава семьи размер денежной помощи отличается.

Какие выплаты получает семья из 4 человек, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на suedkurier.de .

Что такое "доход гражданина", который выплачивают украинским переселенцам

Пособие по безработице Bürgergeld ("доход гражданина") в Германии выплачивается с января 2023 года. Выплаты предоставляет центр занятости Jobcenter. До этого в Германии предоставлялся другой вид помощи – Hartz VI.

Право на получение помощи имеют трудоспособные люди, безработные и нуждающиеся в помощи. Эту помощь предоставляют и украинским беженцам.

Bürgergeld является основной страховой выплатой и предназначен для обеспечения достойного прожиточного минимума. Поэтому и люди, чей доход настолько низкий, что они не могут содержать себя, также могут получить помощь гражданина.

За выплату Bürgergeld отвечают местные центры занятости. Точный размер пособия рассчитывается в каждом случае отдельно.

Фото: Помощь украинским беженцам (gettyimages.com)

Какая общая сумма выплат для семьи из четырех человек

Федеральное министерство труда и социальных вопросов (BMAS) определяет стандартную ставку в 2023 году следующим образом:

502 евро – для одного человека;

451 евро – для супругов или партнеров в гражданском партнерстве;

420 евро – для детей от 14 до 17 лет;

348 евро – для детей от 6 до 13 лет;

318 евро – для детей до 5 лет включительно.

Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от 1538 евро до 1742 евро в месяц.

BMAS подготовило образец расчета суммы Bürgergeld для семьи из четырех человек – двух взрослых, 4-летнего и 12-летнего ребенка:

стандартная выплата для обоих партнеров – 451 евро на каждого. Итого они получают 902 евро.

выплата для ребенка 4 лет составляет 318 евро;

пособие для ребенка 12 лет составляет 348 евро;

проживание и отопление стоит 743 евро.

Общая потребность для семьи из четырех человек составляет 2311 евро. Из этого высчитывается доход, который нужно принять во внимание. В примере это только пособие на детей в размере 500 евро. Льготы на обучение учитываются без учета пособия на детей. После вычета дохода семья имеет право на получение пособия в размере 1811 евро.

Помимо стандартной ставки, существуют дополнительные льготы. К примеру, беременные имеют право на доплату 17% с 13 недели беременности до месяца родов. Центр занятости также платит "дополнительную выплату в соответствующей сумме" для тех, кто зависит от более дорогой диеты по медицинским причинам.

Фото: Jobcenter в Германии (gettyimages.com)

Какие расходы покрывает Jobcenter

Центр занятости также покрывает расходы на жилье, то есть арендную плату, дополнительные расходы и отопление. По данным Федерального министерства труда, для четырех человек считается подходящей квартира с 4 комнатами или площадью от 85 до 90 кв. м.

Людям, получающим социальную помощь, центр занятости покрывает значительную часть дополнительных расходов – в том числе по оплате коммунальных услуг. Согласно информации на сайте buerger-geld.org, центр занятости оплачивает следующие пункты в счете за коммунальные услуги:

отопление и горячая вода;

постоянное государственные взносы на имущество, в частности, налог на имущество;

водоснабжение питьевой воды;

расходы по водоотводу;

эксплуатация пассажирского или грузового лифта;

уборка улиц;

вывоз мусора;

уборка зданий и борьба с вредителями;

уход за зелеными насаждениями;

освещение вне квартиры;

очистка дымохода;

страхование имущества и ответственности за строительство;

расходы на сторожа;

общественная антенна, широкополосная сеть или внутридомовая система распределения;

прочие эксплуатационные расходы, возлагаемые на всех лиц, проживающих в жилом доме.

Помимо этого есть еще одна статья расходов, которые Jobcenter покрывает получателям Bürgergeld. Это оплата аренды паркоместа, гаража или подземного паркинга – даже если у льготников нет автомобиля. Это объясняется тем, что квартира часто сдается только с паркоместом или гаражом.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Какой будет размер помощи в 2024 году

Повышение денежной помощи гражданам в 2024 году состоится 1 января 2024 года. Если власти Германии не примут иного решения о помощи украинским беженцам, эти выплаты и дальше будут распространяться на людей из Украины со временной защитой.

В связи с инфляцией стандартная ставка пособия Bürgergeld будет увеличена на 12,2%. В целом выплаты будут следующие:

563 евро – для одного человека;

506 евро – для супругов или партнеров в гражданском партнерстве;

471 евро – для детей от 14 до 17 лет;

390 евро – для детей от 6 до 13 лет;

357 евро – для детей до 5 лет включительно.

Размер выплат на 2024 год уже определен. Для самостоятельного рассчета можно воспользоваться калькулятором помощи.