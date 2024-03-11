"УЗ" запускает онлайн-продажу билетов в еще две страны: детали

Билеты на поезда из Украины в Австрию и Венгрию будут доступны онлайн. "Укрзализныця" запускает такую продажу с 18 марта.

Как можно будет приобрести билеты по этим направлениям, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "УЗ".

На первом этапе в онлайн-продаже будут доступны билеты из Украины в Австрию и обратно. Их можно будет приобрести через приложение "Укрзализныци". Чтобы приобрести билет на прямой поезд Киев-Вена, нужно будет подтвердить аккаунт через Дія. Підпис.

На втором этапе можно будет приобрести онлайн билеты на поезда, курсирующие в Австрию транзитом через Венгрию: Киев – Будапешт – Вена и Чоп – Будапешт – Вена. Билеты на прямые сообщения из Украины в Венгрию (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении позже.

"УЗ" с 12 марта временно приостановит продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев – Вена – Киев на даты отправлений с 18 марта. Такие ограничения продлятся до открытия продаж онлайн. С 18 марта можно будет приобрести билеты онлайн за 20 дней до отправки.

Временное ограничение продаж через кассы не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. Сейчас билеты на поезд Чоп – Вена и обратно доступны почти на все даты.

В "Укрзализныце" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену курсирует составом из удобных "сидячих" вагонов с Wi-Fi.

Купить билеты онлайн можно также в Польшу, Словакию и Молдову.

Напомним, мы писали, что "Укрзализныця" запускает тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

Также мы сообщали, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 – международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу.

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