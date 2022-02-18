Посилення бренду. У Туреччині популяризуватимуть новий варіант назви країни

Назва "Turkey" замінять на "Türkiye" в офіційних документах міжнародного зразка

У Туреччині запускають нову інформаційну кампанію щодо зміни міжнародного варіанту написання назви країни – Say Türkiye.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрінформ" та видання Milliyet.

"З метою посилення бренду Türkiye буде реалізовано другий етап кампанії Hello Türkiye – Say Türkiye", – повідомляє видання з посиланням на лист Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У листі вказується, що очікується, зокрема, заміна назви Turkey на Turkiye в офіційних документах міжнародного зразка, таких як паспорти та посвідчення особи. Також йдеться про заміну власного імені країни різними мовами "Turkey", "Turkei", "Turquie" на єдине "Türkiye" в інтернет-мережі, зокрема, на сайтах компаній і сторінках у соціальних мережах.

Фото: У Туреччині запускають кампанію з новою назвою країни (unsplash.com/meric)

"Say Türkiye" - це другий етап кампанії "Hello Türkiye", яка була представлена ​​у грудні 2021 року циркуляром, опублікованим президентом Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині відновлюють рух поромів на острови Греції.