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Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страны

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 11:07
Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страны Фото: Турция запускает кампанию по новому названию страны (unsplash.com/ant-rozetsky)
Автор: Евгения Тугушева

Название "Turkey" заменят на "Türkiye" в официальных документах международного образца

В Турции запускает новую информационную кампанию по изменению международного варианта написания названия страны – Say Türkiye.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укринформ" и издание Milliyet.

"С целью усиления бренда Türkiye будет реализован второй этап кампании Hello Türkiye – Say Türkiye", – сообщает издание со ссылкой на письмо Директората по коммуникациям администрации президента Турции.

В письме указывается, что ожидается, в частности, замена названия "Turkey" на "Türkiye" в официальных документах международного образца, таких как паспорта и удостоверения личности. Также говорится о замене собственного имени страны на разных языках "Turkey", "Turkei", "Turquie" на единое "Türkiye" в интернет-сети, в частности, на сайтах компаний и страницах в социальных сетях.

Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страныФото: В Турции запускают кампанию по новому названию страны (unsplash.com/meric)

"Say Türkiye" — это второй этап кампании "Hello Türkiye", которая была представлена ​​в декабре 2021 года циркуляром, опубликованным президентом Турции.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции возобновляют движение паромов на острова Греции.

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