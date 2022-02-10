Морський туризм повертається. У Туреччині відновлюють рух поромів на острови Греції

На курсування поромів було встановлено обмеження від початку пандемії

Між Туреччиною та грецькими островами відновлюється поромне сполучення після дворічної перерви під час пандемії COVID, повідомляє Greekreporter.com.

Про це повідомив Юсуф Озтюрк, голова Палати судноплавства в Ізмірі (Туреччина). Обмеження на рух водного транспорту було знято від 7 лютого 2022 року.

Згідно з рішенням, у грецькі порти Кавала, Лесбос, Хіос, Вафі та Піфагорейо, Самос, Міріна, Лемнос, Сімі, Скала, Патмос, Мейс, а також Кос та Родос дозволено захід поромів з обмеженням місткістю 49 пасажирів.

Про додаткові заходи з охорони здоров'я та безпеки під час користування послугами буде оголошено наступного тижня.

"Відкриття поромних повідомлень у таких пунктах, як Айвалик-Міділлі, Чешме-Хіос, Кушадаси-Самос, Мармаріс-Родос, де щорічно перевозиться майже 1,5 мільйона пасажирів, перетвориться на важливу форму туризму", – сказав Юсуф Озтюрк.

Між берегами Туреччини та грецькими островами за допомогою поромів пересуваються більше одного мільйона пасажирів на рік. Він зазначив, що останні два роки турецькі поромники перебували у скрутному становищі.

"За ці два роки у наших поромників були дуже важкі часи. Зрештою, ми отримали очікуваний результат. Торговці на грецьких островах з нетерпінням чекають на турецьких туристів", – зазначив він.

Фото: Між Туреччиною та Грецією відновлено поромне сполучення після двох років перерви (unsplash.com/jeremy-pstewardson)

З яких міст Туреччини вирушатимуть пороми

Повідомляється, що обидві країни максимально використовуватимуть відновлений морський маршрут. ”У період, коли круїзний туризм у Середземномор'ї також активний, у туристичному сезоні 2022 року відбудеться велике пожвавлення морського туризму із рішенням розпочати плавання з нашими поромами, а також комерційними та приватними яхтами”, – йдеться у повідомленні.

Іноземні туристи тепер можуть потрапити з Туреччини на низку грецьких островів (або навпаки). Зокрема, високошвидкісні пороми-катамарани відправляються з Родосу, Коса, Самосу, Хіосу та Кастелорізо в Мармаріс, Бодрум, Фетхіє, Чешме, Кушадаси та Каш.

Нагадаємо, у Греції прогнозують повне відновлення туризму у 2022 році.