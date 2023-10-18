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В Чехии растет количество украинских беженцев: куда едут больше всего

Среда 18 октября 2023 11:45
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В Чехии растет количество украинских беженцев: куда едут больше всего Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия входит в тройку стран, куда украинцы больше всего едут для получения временной защиты. Число беженцев в этой стране продолжает расти – за прошедшую неделю прибыли еще 1774 человека.

Сейчас в Чехии нет ни одного муниципалитета, где не было б зарегистрировано ни одного украинца со временной защитой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на seznamzpravy.cz.

По статистике Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на 16 октября в стране насчитывалось 362 594 украинцев со временной защитой. С апреля прибыли почти 37 тысяч беженцев из Украины.

Отмечается, что сейчас в Чехии нет ни одного муниципалитета, где не был бы зарегистрирован хотя бы один украинец со временной защитой. Но с весны наибольший рост числа украинских беженцев произошел в столице – на 11 тысяч человек. На втором месте – Южноморавский край. Там добавилось 4 953 человека со временной защитой. В Среднечешском крае – 4 442 украинца.

Больше все украинских беженцев поселились в Праге – более 90,3 тыс. человек. В Среднечешском крае – 48,9 тыс., в Южноморавском – 37,6 тыс., в Пльзенском крае – 30,7 тыс., в Моравско-Силезском – 20,9 тыс.

Согласно статистике, женщины составляют 60% беженцев в Чехии, 40% – мужчины. Трудоспособного возраста – 161 тыс. женщин (44% всех беженцев) и 90 тыс. мужчин.

Больше всего беженцев пенсионного возраста проживают в Карловых Варах (440 человек). А больше всего детей до 3 лет и подростков до 18 лет – в Праге 4.

Напомним, мы писали, куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. После 150 дней право на бесплатное размещение остается у уязвимых категорий.

Напомним, мы писали, что в ряде стран Европы растет количество украинских беженцев. Украинцы продолжают массово ехать в Чехию, Германию и Нидерланды.

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