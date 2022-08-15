Нові правила для українців у Франції: що потрібно знати

Як не втратити виплати від держави, якщо минуло півроку перебування в країні

Українські біженці, які рятуються від війни у Франції і отримали статус тимчасового захисту з позначкою "бенефіціар тимчасового захисту", зобов'язані поновитися в цьому статусі через півроку місяців після отримання дозволу. Тільки тоді вони зможуть знову отримувати всі належні їм виплати і користуватися пільгами.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Як оновити право на проживання у Франції

Щоб оновити свій статус захисту у Франції, треба звернутися в префектуру департаменту за місцем проживання. Звертатися в префектуру, яка видала перший документ на проживання, не є обов'язковим.

"Запит на продовження посвідки на проживання повинен бути поданий в термін від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії. Звертатися раніше трьох тижнів не варто, тому що префектура просто не розгляне ваш запит", — йдеться у публікації.

До місцевих органів влади треба взяти з собою такі документи:

документи, які підтверджують ваш цивільний статус і ваше громадянство і стару версію документа про тимчасовий захист;

документальне підтвердження адреси, яке має дату не пізніше трьох місяців. Якщо ви орендуєте житло не самі, вам знадобиться Attestation d'hébergement;

документ, який підтверджує зміну вашої соціальної ситуації (наприклад, трудовий договір);

документи на ваших дітей (якщо є).

Як українцям не втратити виплати у Франції

Паралельно з відновленням посвідки на проживання, префектура надасть вам форма. Її потім потрібно відправити електронною поштою або поштовим листом в територіальну дирекцію французького Управління імміграції та інтеграції (OFII).

При відправці документів звичайною поштою необхідно вказати на конверті "Renouvellement ADA Ukraine".

"До заповненої форми з датою і підписом потрібно додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї та копії підтверджуючих документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції (якщо такі були). Неповні досьє оброблені не будуть. Якщо ви не відправите зазначену форму з підтверджуючими документами в OFII, ваші виплати будуть перервані", — звертають увагу на сайті.

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