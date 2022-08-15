Зарплати і медицина. Названі кращі міста світу для життя в 2022 році
У щорічний рейтинг потрапили Канада і Японія
Мільйонів українців у 2022 році торкнулася зміна місця проживання. Багато хто з наших співгромадян замислюються про вибір не тільки країни, а й міста, де хотілося б провести роки.
Щорічний рейтинг кращих міст світу для життя Global Liveability Index 2022 вивчило TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Metro.
Щоб його скласти, аналітики Economist Intelligence Unit оцінили 172 міста у п'яти категоріях, включаючи стабільність, охорону здоров'я, культуру і розваги, освіту та інфраструктуру.
1. Відень, Австрія
- Загальний рейтинг: 99,1;
- Стабільність: 100;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 96,3;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 100.
Столиця Австрії минулого року взагалі не потрапила до списку - але через закриття внаслідок пандемії. Зараз її гідно оцінили за мистецтво, культуру, охорону здоров'я, освіту та вартість життя нижчу, ніж в інших європейських країнах.
Фото: Відень традиційно лідирує в рейтингу (unsplash.com/anna-hunko)
Відень посідав перше місце в попередні роки, в тому числі в 2018 і 2019 роках.
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Копенгаген, Данія
- Загальний рейтинг: 98;
- Стабільність: 100;
- Охорона здоров'я: 95,8;
- Культура та навколишнє середовище: 95,4;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 100;
Як і інші скандинавські міста, Копенгаген не найдешевший, але тут є чим зайнятися безкоштовно.
Фото: У Копенгагені завжди є чим зайнятися (unsplash.com/jesse-de-backer)
Як для туристів, так і для місцевих жителів є безкоштовні громадські парки та галереї, а висококласна інфраструктура міста робить його найкращим містом для їзди на велосипеді.
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Цюріх, Швейцарія
- Загальний рейтинг: 96,3;
- Стабільність: 95;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 96,3;
- Освіта: 91,7;
- Інфраструктура: 96,4.
Швейцарці знають, що роблять, коли йдеться про охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру.
Фото: Цюріх зайняв 3 місце в списку кращих міст (unsplash.com/henrique-ferreira)
Цюріх - найбільше місто, економічний і творчий центр, в якому безліч галерей і цінних локацій.
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Калгарі, Канада
- Загальний рейтинг: 96,3;
- Стабільність: 95;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 90;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 100.
Фото: Калгарі - місто з хмарочосами і зеленими зонами (unsplash.com/kyler-nixon)
Канада з'являється в рейтингу кілька разів завдяки високим оцінками в галузі охорони здоров'я та інфраструктури. Місто Калгарі явно попереду всіх - якість міського життя поєднується з мальовничими пейзажами.
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Ванкувер, Канада
- Загальний рейтинг: 96,1;
- Стабільність: 90;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 100;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 92,9.
Ванкувер є популярним місцем серед найбільш густонаселених і етнічно різноманітних міст Канади.
Фото: Ванкувер - популярне місце зйомок (unsplash.com/lee-robinson)
Це популярне місце зйомок, оточене горами, а також-процвітаюче мистецтво, театральні та музичні сцени.
6. Женева, Швейцарія
- Загальний рейтинг: 95,9;
- Стабільність: 95;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 94,9;
- Освіта: 91,7;
- Інфраструктура: 96,4.
Швейцарія пропонує одне з найдорожчих місць у світі - Женеву. Для тих, хто живе там і отримує пристойну зарплату і користується першокласним охороною здоров'я, це не так вже й погано.
Фото: Женева - одне з найдорожчих місць у світі (unsplash.com/anokhi-de-silva)
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Франкфурт, Німеччина
- Загальний рейтинг: 95,7;
- Стабільність: 90;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 96,3;
- Освіта: 91,7;
- Інфраструктура: 100.
Придивляючись до життя в Німеччині, ви можете подумати про Берлін, але не забувайте про Франкфурт, батьківщину знаменитої франкфуртської ковбаси.
Фото: Франкфурт швидко стає популярним серед емігрантів (unsplash.com/sinan-erg)
Франкфурт піднімається в світі, піднявшись на 32 позиції в порівнянні з попереднім роком. Він швидко стає популярним місцем для емігрантів, які шукають нову роботу.
8. Торонто, Канада
- Загальний рейтинг: 95,4;
- Стабільність: 95;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 95,4;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 89,3.
Третій раз у списку йдеться на користь переїзду до Канади. Торонто розташований на північно-західному березі озера Онтаріо. Це динамічний мегаполіс з центром з високих хмарочосів, які затьмарюються культовою вежею Сі-Ен Тауер.
Фото: Парк у Торонто (unsplash.com/sandro-schuh)
У Торонто також є багато зелених зон, які ідеально підходять для "втечі" від усіх цих висотних будівель.
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Амстердам, Нідерланди
- Загальний рейтинг: 95,3;
- Стабільність: 90;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 97,2;
- Освіта: 91,7;
- Інфраструктура: 96,4.
Більшість знають Амстердам його за поїздкою на вихідні, але це також прекрасне місце для життя. Крім тонни історії, місто також пропонує своїм жителям медичне обслуговування світового класу.
Фото: Амстердам - комфортне місто для життя (unsplash.com/massimo-virgilio)
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Осака, Японія, і Мельбурн, Австралія
Осака:
- Загальний рейтинг: 95,1;
- Стабільність: 100;
- Охорона здоров'я: 100;
- Культура та навколишнє середовище: 83,1;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 96,4.
Фото: Сад в Осаці (unsplash.com/nguyen-khiem)
Мельбурн:
- Загальний рейтинг( з 100): 95,1;
- Стабільність: 95;
- Охорона здоров'я: 83,3;
- Культура та навколишнє середовище: 98,6;
- Освіта: 100;
- Інфраструктура: 100.
І Осака, і Мельбурн мають однакову кількість балів - це також єдині неєвропейські/канадські міста, які отримали однакову оцінку.
Фото: Мельбурн пропонує відмінну інфраструктуру для жителів (unsplash.com/paul-macallan)
Ці галасливі мегаполіси пропонують чудові делікатеси для гурманів, культурні пам'ятки, а для жителів – відмінні освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.
Нагадаємо, ми писали, що біженці розкрили деталі про медицину у Великобританії.