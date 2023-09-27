В Ирландии выделили дополнительный миллиард евро на украинских беженцев: детали

В то же время еженедельно в Ирландию прибывают в среднем 550 человек, поэтому до конца зимы небольшое количество украинцев будут размещать в палатках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на breakingnews.ie .

Министр интеграции Родерик О'Горман и министр государственных расходов Паскаль Донохью объявили о дополнительном финансировании после обсуждения правительства во вторник. Дополнительная смета поможет Департаменту интеграции покрыть расходы на жилье украинцев и других лиц, ищущих международную защиту.

"Правительство выделило средства в бюджете на 2023 год, чтобы преодолеть непрофильное давление. Это финансирование будет продолжать поддерживать гуманитарный ответ государства на кризис в Украине. Государству пришлось очень много работать, чтобы справиться со значительным потоком людей из Украины с начала вторжения России в Украину", – отметил Паскаль Донахью.

Число людей из Украины, которые находятся в государственном жилье в Ирландии, сейчас превышает 70 тысяч. Также страна предоставляет убежище 23 200 беженцам.

"Учитывая дальнейшее ограничение предложения, вероятно, что обеспечение жильем будет оставаться сложным в обозримом будущем", – предупредил Родерик О'Горман.

По его словам, небольшое число украинцев будут размещать в палатках – эти договоренности будут оставаться в течение зимы.

Фото: Палаточный лагерь в Ирландии (facebook.com/Electricpicnic)

В начале сентября из-за кризиса с жильем новоприбывших беженцев в Ирландии начали размещать в небольших палатках под открытым небом. Такой лагерь обустроили на территории имения Страдбалли Холл в графстве Лииш. Всего в палаточном городке планируют размещать до 700 беженцев из Украины. Власти обещают использовать лагерь для очень краткосрочного размещения людей.