В Ирландии выделили дополнительный миллиард евро на украинских беженцев: детали
Власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысячам украинцев.
В то же время еженедельно в Ирландию прибывают в среднем 550 человек, поэтому до конца зимы небольшое количество украинцев будут размещать в палатках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на breakingnews.ie.
Министр интеграции Родерик О'Горман и министр государственных расходов Паскаль Донохью объявили о дополнительном финансировании после обсуждения правительства во вторник. Дополнительная смета поможет Департаменту интеграции покрыть расходы на жилье украинцев и других лиц, ищущих международную защиту.
"Правительство выделило средства в бюджете на 2023 год, чтобы преодолеть непрофильное давление. Это финансирование будет продолжать поддерживать гуманитарный ответ государства на кризис в Украине. Государству пришлось очень много работать, чтобы справиться со значительным потоком людей из Украины с начала вторжения России в Украину", – отметил Паскаль Донахью.
Число людей из Украины, которые находятся в государственном жилье в Ирландии, сейчас превышает 70 тысяч. Также страна предоставляет убежище 23 200 беженцам.
"Учитывая дальнейшее ограничение предложения, вероятно, что обеспечение жильем будет оставаться сложным в обозримом будущем", – предупредил Родерик О'Горман.
По его словам, небольшое число украинцев будут размещать в палатках – эти договоренности будут оставаться в течение зимы.
Фото: Палаточный лагерь в Ирландии (facebook.com/Electricpicnic)
В начале сентября из-за кризиса с жильем новоприбывших беженцев в Ирландии начали размещать в небольших палатках под открытым небом. Такой лагерь обустроили на территории имения Страдбалли Холл в графстве Лииш. Всего в палаточном городке планируют размещать до 700 беженцев из Украины. Власти обещают использовать лагерь для очень краткосрочного размещения людей.
Ранее сообщалось, что украинских беженцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье.
Также мы писали, что в Ирландии начали рассылать фейковые письма украинским беженцам.
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