В еще одной стране начали присылать фейковые письма беженцам: о чем идет речь

Украинские беженцы в Ирландии начали получать фейковые письма об экстрадиции в Украину для службы в вооруженных силах. Отправляли их якобы от Министерства юстиции.

В ведомстве заявили, что не имеют отношения к таким письмам и предупреждают о мошенничестве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Некоторые украинцы получили письма от 7 сентября, в которых говорится, что министерство якобы получило запрос от правительства Украины об экстрадиции лица "в связи с тем, что мужчина подходит на военную службу в Украине и не выполнил своего законного обязательства служить у вооруженных силах".

В письмах получателю приписывают явиться в Высокий суд в октябре для "слушания по поводу запроса об экстрадиции". Отмечается, если человек не явится, может быть выдан ордер на арест и могут содержать под стражей до завершения процедуры экстрадиции".

В Министерстве юстиции отрицают причастность к такой рассылке и опровергают информацию.

"Мошенничество – распространенное явление. Некоторые из самых распространенных типов мошенничества включают в себя использование поддельных электронных писем, звонков или текстовых сообщений, выданных за настоящие компании и организации. Если кто-то не уверен в аутентичности любой корреспонденции, которая якобы идет от Министерства юстиции, можно связаться по номеру 1800-221227", – отметили в министерстве.

В то же время в районе Малахайд в Ирландии на днях распространялись листовки якобы от имени министра жилищного строительства Дарра О'Брайена. В них призывают местных жителей предоставить жилье для беженцев.

Чиновник опроверг причастность властей и назвал листовки дезинформацией. По его словам, законный путь предложить жилье переселенцам из Украины – через сайт offerahome.ie.

В Британии в начале февраля рассылали фейковые письма для сбора данных об украинских беженцах. Хозяев просили сообщать информацию о живущих в них украинских мужчинах. Власти заявили, что письма на правительственных бланках являются подделкой. Подобное сфабрикованное письмо, которое распространялось в Литве в январе, также было опровергнуто.

Также в Польше предупреждали о фейках по сбору информации о мужчинах-беженцах с целью мобилизации.

Напомним, мы писали, что в Чехии украинские беженцы оказались в непростой ситуации из-за российской пропаганды и смены программы помощи.

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