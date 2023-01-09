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В Польше ужесточают правила для украинцев: полный перечень изменений

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Понедельник 09 января 2023 13:29
В Польше ужесточают правила для украинцев: полный перечень изменений Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Польше в 2023 году меняют правила пребывания и получения помощи. Новые условия вступят в силу с 1 марта.

Какие изменения ждут украинцев в Польше в этом году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на rfi.fr.

Статус PESEL UKR должны оформлять все беженцы

Статус временной защиты в Польше украинцы получают при регистрации номера PESEL, который выдается один раз на всю жизнь и является аналогом украинского идентификационного номера. Примечание UKR делают для всех украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Если до сих пор оформление PESEL UKR было на усмотрение прибывающих в страну украинцев, то сейчас это станет обязательным условием для всех беженцев. На регистрацию будет отводиться 30 дней вместо 90.

Статус PESEL UKR будет автоматически отменен при выезде из Польши на срок более 30 дней. Соответственно, будут теряться и все льготы. Например, ежемесячные выплаты по 500 злотых (более 4000 гривен) на ребенка. Органы социального страхования (ZUS) будут получать от Пограничной службы информацию из реестра о пересечении украинцами границы, так что проживание в Украине и регулярные визиты в Польшу для получения выплат станут невозможны.

В Польше ужесточают правила для украинцев: полный перечень измененийФото: Проверка документов на польской границе (twitter.com/straz_graniczna)

Номер PESEL UKR можно будет восстановить, если украинец снова будет искать убежище от войны в Польше.

Коллективное жилье больше не будет бесплатным

С 1 марта беженцы смогут проживать в лагерях, общежитиях, пансионатах и подобных заведениях бесплатно первые 120 дней с даты прибытия. Раньше срок пребывания без оплаты с бесплатным питанием не ограничивался.

Теперь нужно будет платить за себя после 4 месяцев проживания в коллективном жилье.

  • с марта – 50% стоимости (не более 40 злотых в сутки);
  • с мая – 75% стоимости при проживании более 180 дней (не более 60 злотых в сутки).

От оплаты освободят несколько категорий беженцев: лиц с инвалидностью, пенсионеров и нуждающихся в помощи постороннего лица; беременных; лиц, воспитывающих детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

В Польше ужесточают правила для украинцев: полный перечень изменений

Фото: Коллективное жилье станет платным (notesfrompoland.com)

Для беженцев будут доступны новые документы

Украинские беженцы смогут оформить электронный вид на жительство в приложения Diia.pl (mObywatel — для украинцев). Этот электронный документ позволит многократно пересекать границу Польши с загранпаспортом без необходимости оформлять визу. Также – путешествовать по Европе и миру.

А с 1 апреля беженцы смогут подавать документы на получение временного вида на жительство – карты побыту. Если в статусе временной защиты в Польше можно проживать до 3 лет, то карта побыту позволит планировать свою жизнь в стране украинцам, которые устроились там на работу или открыли бизнес.

Напомним, мы писали, как изменилась стоимость коммунальных услуг в Польше.

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