До конца января бесплатно. Появилось новое расписание поездов для украинцев в Германию

Украинские беженцы могут добраться до Германии бесплатно в январе 2023 года. Немецкие власти запустили для этого гуманитарный поезд из польского города Перемышль.

Новое расписание движения, когда украинцы могут сесть на поезд в Польше, TRAVEL сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль - Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Беженцы, желающие доехать этим поездом в Германию, должны быть на платформе польской станции в нужное время. Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.

С середины декабря поезд ездит в Германию без остановки в польском Кракове, потому что значительная часть пассажиров занимала места для поездки в пределах Польши.

Поезд следует в Ганновер, где еще принимают беженцев из Украины. В обратном направлении в Перемышль поезд идет пустой.

Фото: Поезд для украинцев в Ганновер (t.me/railadventure)

Согласно новому графику на январь, поезд будет ездить по такому графику в парные числа месяца:

отправление - Перемышль (Польша) – 22:30;

прибытие в Ганновер (Германия) – 16:00 (возможно опоздание на час).

Отмечается, что до конца января поезд будет ездить бесплатно. Перевозку беженцев оплачивают власти Германии.

Напомним, мы писали, как доехать по бесплатным автобусам из Львова в Польшу.