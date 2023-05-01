Украинцев в Польше освободили от оплаты за жилье: кого это касается

С 1 мая в Польше выросла сумма оплаты за проживание беженцев в муниципальных общежитиях и гостиницах. Такая норма действует при условии пребывания там более 180 дней.

Но 85% украинцев в коллективных центрах освобождены от оплаты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Согласно поправкам к закону о помощи украинским беженцам, которые приняли в январе 2023 года, жители коллективных центров должны частично оплачивать стоимость своего проживания:

более 120 дней – 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в сутки;

более 180 дней – 75% стоимости проживания, но не более 60 злотых в сутки.

Между тем около 60 тысяч украинцев в таких центрах коллективного размещения в Польше освобождены от оплаты. Бесплатно могут и дальше проживать бежавшие от войны уязвимых категорий: дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

В Министерстве внутренних дел и администрации сообщили, что в настоящее время в коллективных помещениях проживают около 70 тысяч человек – это на 10 тысяч меньше, чем в марте. Из них частично оплачивают проживание 11,5% людей, еще 3% беженцев находятся в Польше менее 120 дней, поэтому вообще ничего не должны платить.

"Более 85% находящихся в центрах коллективного размещения освобождены от участия в расходах на помощь. Эти льготы касаются несовершеннолетних, людей с инвалидностью и людей пенсионного возраста", – сообщили в МВД.

Изменения правил предоставления помощи в центрах проживания призваны стимулировать граждан Украины трудоустраиваться и приобретать финансовую независимость.

Фото: Коллективное размещение беженцев в Польше в первые месяцы войны (gettyimages.com)

Людям из уязвимых групп труднее устроиться на работу, поэтому их освобождают от платы за проживание. Эта льгота распространяется также на беременных, ухаживающих за младенцем до 12 месяцев, опекающих 3 и более детей, опекунов людей с инвалидностью и людей, которые находятся в сложной ситуации.

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