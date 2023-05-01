Українців у Польщі звільнили від оплати за житло: кого це стосується

З 1 травня у Польщі зросла сума оплати за проживання біженців у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів.

Але 85% українців у колективних центрах звільнені від оплати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Згідно із поправками до закону про допомогу українським біженцям, які ухвалили в січні 2023 року, мешканці колективних центрів повинні частково оплачувати вартість свого проживання:

понад 120 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу;

понад 180 днів – 75% вартості проживання, але не більше 60 злотих на добу.

Між тим, близько 60 тисяч українців у таких центрах колективного розміщення в Польщі звільнені від оплати. Безкоштовно можуть і надалі проживати втікачі від війни вразливих категорій: діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації повідомили, що наразі в колективних приміщеннях проживають близько 70 тисяч осіб – це на 10 тисяч менше, ніж у березні. З них частково оплачують проживання 11,5% людей, ще 3% біженців перебувають у Польщі менше 120 днів, тому взагалі не повинні нічого платити.

"Понад 85% тих, хто перебуває в центрах колективного розміщення, звільнені від участі у витратах на допомогу. Ці пільги стосуються неповнолітніх, людей з інвалідністю та людей пенсійного віку", – повідомили в МВС.

Зміни правил надання допомоги в центрах проживання покликані стимулювати громадян України працевлаштовуватися та набувати фінансову незалежність.

Фото: Колективне розміщення біженців у Польщі в перші місяці війни (gettyimages.com)

Людям з вразливих груп важче влаштуватися на роботу, тому їх звільняють від плати за проживання. Ця пільга поширюється також на вагітних, тих, хто доглядає за немовлям до 12 місяців, опікуються 3 і більше дітьми, опікунів людей з інвалідністю та людей, які перебувають у складній ситуації.

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