Жилье и питание. Как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше

Польша – первая из стран, которые украинцы рассматривают для временного убежища из-за войны. Здесь похожий уклад жизни и даже цены.

Как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на аналитический центр международного агентства Gremi Personal.

Сколько нужно потратить на жилье и транспорт

Компания сравнила расходы по аренде жилья, транспорту, продуктам в обеих странах. Для удобства цены указываются в гривне.

Аренда жилья в Польше более дорогая. За однокомнатную квартиру в Киеве просят 10-15 тыс. грн в месяц, аренда такого жилья в Варшаве будет стоить 22-25 тыс. грн. При этом в Польше менее ощутима разница между арендой в столице и большом городе. У нас такая "однушка" это – 6-7 тыс. грн, а в Польше – 16-20 тыс. грн.

Аренда однокомнатной квартиры в наших небольших городах обойдется в 3,5–5 тыс. грн, в Польше – 12–13 тыс. грн. К этим суммам нужно добавить расходы на коммунальные услуги. В Украине для однокомнатной квартиры они в среднем составляют 1,2-2,5 тыс. грн., в таком же жилье в Польше – 4-4,5 тыс. грн.

Цены на бензин А-95 в обеих странах не сильно отличаются. В Украине топливо дешевле – 52 грн/л, в Польше – 63 грн/л. Месячный универсальный проездной билет у нас втрое дешевле – за 50 проездов 325 грн, в Польше – 840 грн.

Инфографика: Сравнение цен в Украине и Польше (предоставлена РБК-Украина)

Прожиточный минимум в Украине с этого года – 2589 грн., в Польше – 12,7 тыс. грн. Минимальная и средняя заработная плата у нас – 6,7 тыс. грн и 15 тыс. грн. В Польше – 22,8 тыс. грн и 29 тыс. грн.

Как отличаются цены на услуги и еду

В исследовании сравнили расходы на услуги. Минимальная стоимость также ниже в Украине.

Прием терапевта в частной клинике в Украине в среднем стоит 550 грн, а в Польше – 1000 грн.

Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров – 100 грн, у польских – 250 грн.

Месячный абонемент в спортзал в Украине – от 600 грн, в Польше – 840 грн.

А вот цены на продукты в обеих странах почти не отличаются.

"Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов зависит от зарплаты. Подавляющая часть работодателей обеспечивает работников жильем, которое находится непосредственно рядом с местом работы, таким образом можно избавиться от расходов на проживание и проезд", – обращает внимание директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Раньше украинцы в Польше больше искали сезонную работу. Сейчас большинство ищут постоянную, но предупреждают работодателей, что вернутся в Украину, как только минует угроза.

Напомним, мы писали, к каким вакансиям за рубежом следует относиться с осторожностью.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.