Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: куда обращаться

Четыре консульства Украины в Польше получили дополнительные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. Украинцы смогут зарегистрировать брак, поменять имя, получить дубликаты свидетельств.
Какие консульские учреждения предоставляют соответствующие услуги, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.
В феврале 2023 года вступило в силу постановление правительства, предоставившее отдельным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины дополнительные полномочия в сфере регистрации актов гражданского состояния. Определенные посольства и консульства Украины получили доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС).
Дополнительные полномочия получили консульские учреждения в Гданьске, Вроцлаве, Люблине и Варшаве. Там граждане Украины смогут получить следующие услуги:
В ближайшее время услуги начнут предоставлять в тестовом режиме по предварительной записи в электронной очереди. Записаться в консульские учреждения можно по ссылкам:
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на странице генерального консульства во Вроцлаве.
Если регистрация актов гражданского состояния была проведена компетентными органами государства пребывания, повторная регистрация в дипломатическом представительстве или консульском учреждении не проводится.
Регистрация рождения, смерти, а также выдача первичных свидетельств о регистрации этих актов гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
За регистрацию других актов гражданского состояния, за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния взимается консульский сбор:
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