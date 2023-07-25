Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: куда обращаться

Четыре консульства Украины в Польше получили дополнительные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. Украинцы смогут зарегистрировать брак, поменять имя, получить дубликаты свидетельств.

Какие консульские учреждения предоставляют соответствующие услуги, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Какие полномочия получили консульства

В феврале 2023 года вступило в силу постановление правительства, предоставившее отдельным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины дополнительные полномочия в сфере регистрации актов гражданского состояния. Определенные посольства и консульства Украины получили доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС).

Дополнительные полномочия получили консульские учреждения в Гданьске, Вроцлаве, Люблине и Варшаве. Там граждане Украины смогут получить следующие услуги:

регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, развод, смерть);

выдача дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС;

внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.

В ближайшее время услуги начнут предоставлять в тестовом режиме по предварительной записи в электронной очереди. Записаться в консульские учреждения можно по ссылкам:

во Вроцлаве (запись на регистрацию актов гражданского состояния);

в Гданьске ( регистрация брака и выписка);

в Варшаве и Люблине – запись здесь.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на странице генерального консульства во Вроцлаве.

Если регистрация актов гражданского состояния была проведена компетентными органами государства пребывания, повторная регистрация в дипломатическом представительстве или консульском учреждении не проводится.

Сколько стоят услуги регистрации актов гражданского состояния

Регистрация рождения, смерти, а также выдача первичных свидетельств о регистрации этих актов гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

За регистрацию других актов гражданского состояния, за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния взимается консульский сбор:

государственная регистрация брака – 415 злотых;

регистрация расторжения брака: по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей – 622 злотых, на основании решения суда – 663 злотых, с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными – 125 злотых;

регистрация смены имени (кроме изменения в случае регистрации брака) – 415 злотых;

регистрация повторного изменения имени, не связанного с регистрацией брака – 830 злотых;

прием заявления о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование – 125 злотых.

Напомним, мы писали о четырех причинах,почему украинцы теряют защиту в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.