Українці у Польщі зможуть одружитися чи розлучитися у консульствах: куди звертатися

Чотири консульства України у Польщі отримали додаткові повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану. Українці зможуть зареєструвати шлюб, змінити ім'я, отримати дублікати свідоцтв.
Які консульські установи надають відповідні послуги, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
У лютому 2023 року набрала чинності постанова уряду, яка надала окремим закордонним дипломатичним установам України додаткові повноваження у сфері реєстрації актів цивільного стану. Визначені посольства та консульства України отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС).
Додаткові повноваження отримали консульські установи у Гданську, Вроцлаві, Любліні та Варшаві. Там громадяни України зможуть отримати такі послуги:
Найближчим часом послуги почнуть надавати в тестовому режимі за попереднім записом в електронній черзі. Записатися у консульські установи можна за посиланнями:
Із переліком необхідних документів можна ознайомитись на сторінці генерального консульства у Вроцлаві.
Зазначається, що якщо реєстрація актів цивільного стану була проведена компетентними органами держави перебування, повторна реєстрація в дипломатичному представництві або консульській установі не проводиться.
Реєстрація народження, смерті, а також видача первинних свідоцтв про реєстрацію цих актів цивільного стану провадиться без стягнення консульського збору.
За реєстрацію інших актів цивільного стану, за видачу повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану стягується консульський збір:
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