Украинцы за границей. Из каких регионов больше всего беженцев и когда они вернутся домой

Наибольшее количество беженцев из Украины выехали в Польшу, Германию, Чехию и Италию. Часть из них выезжали ради детей, другие – также из-за работы.

Из каких регионов выехали больше всего людей за границу и когда они вернутся, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Согласно расчетам Центра экономической стратегии, за рубежом могут находиться до 2,7 млн. украинцев. Подавляющее большинство украинцев, которые находятся за границей, – это женщины (больше всего 35–49 лет) и дети. Больше всего беженцев выехали в Польшу, Германию, Чехию и Италию.

По данным опроса, наибольшая часть жителей выехали за границу из следующих регионов:

Запорожская область – 24%;

Киев (20%) и Киевская область – 19%;

Харьковская область – 17%;

Днепропетровская и Николаевская области – по 16%.

Из Луганской области за границу выехали всего 1% человек.

Большинство опрошенных беженцев планируют вернуться в Украину: 50% точно планируют, 24% скорее планируют, 8% скорее не планируют, а около 2% точно не планируют, и около 16% еще не определились относительно того, будут ли возвращаться.

Фото: Большинство беженцев планируют вернуться в Украину (gettyimages.com)

Для половины украинцев за рубежом стимулом вернуться будет окончательное прекращение войны (51%). Для 34% весомым фактором станет прекращение боевых действий и воздушных ударов в родном городе, для 28% – возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Каждый пятый беженец вернется, если в Украине будет более высокий уровень жизни.

"Более склонными к возвращению являются пожилые люди, люди с более низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны", – отмечают авторы исследования.

Отмечается, что до окончания войны готовы вернуться 25% опрошенных, 37% – сразу после победы. После окончания срока временной защиты в стране пребывания вернутся 4,6% опрошенных. До июня 2023 года планируют приехать 12% респондентов. В общем после войны в Украину могут вернуться до 76% беженцев.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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