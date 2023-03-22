RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы за границей. Из каких регионов больше всего беженцев и когда они вернутся домой

Фото: Украинские беженцы за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Наибольшее количество беженцев из Украины выехали в Польшу, Германию, Чехию и Италию. Часть из них выезжали ради детей, другие – также из-за работы.

Из каких регионов выехали больше всего людей за границу и когда они вернутся, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Согласно расчетам Центра экономической стратегии, за рубежом могут находиться до 2,7 млн. украинцев. Подавляющее большинство украинцев, которые находятся за границей, – это женщины (больше всего 35–49 лет) и дети. Больше всего беженцев выехали в Польшу, Германию, Чехию и Италию.

По данным опроса, наибольшая часть жителей выехали за границу из следующих регионов:

  • Запорожская область – 24%;
  • Киев (20%) и Киевская область – 19%;
  • Харьковская область – 17%;
  • Днепропетровская и Николаевская области – по 16%.

Из Луганской области за границу выехали всего 1% человек.

Большинство опрошенных беженцев планируют вернуться в Украину: 50% точно планируют, 24% скорее планируют, 8% скорее не планируют, а около 2% точно не планируют, и около 16% еще не определились относительно того, будут ли возвращаться.

Фото: Большинство беженцев планируют вернуться в Украину (gettyimages.com)

Для половины украинцев за рубежом стимулом вернуться будет окончательное прекращение войны (51%). Для 34% весомым фактором станет прекращение боевых действий и воздушных ударов в родном городе, для 28% – возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Каждый пятый беженец вернется, если в Украине будет более высокий уровень жизни.

"Более склонными к возвращению являются пожилые люди, люди с более низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны", – отмечают авторы исследования.

Отмечается, что до окончания войны готовы вернуться 25% опрошенных, 37% – сразу после победы. После окончания срока временной защиты в стране пребывания вернутся 4,6% опрошенных. До июня 2023 года планируют приехать 12% респондентов. В общем после войны в Украину могут вернуться до 76% беженцев.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша