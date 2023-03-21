Правила меняются. Какие страны урезают поддержку украинским беженцам

Спустя год войны программы помощи украинским беженцам в других странах меняются. Новые правила касаются жилья или выплат.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны урезают поддержку украинцам с временной защитой.

Польша – за коллективное жилье нужно платить

В Польше, по последним данным, находится более 900 тысяч украинцев с временной защитой. Из них около 80 тысяч продолжают жить в коллективных центрах размещения – отелях, пансионатах, летних лагерях.

Согласно новым правилам, с 1 марта беженцы, которые живут в таких коллективных центрах от государства или местных властей, должны оплачивать свое проживание. Те, кто живет дольше 120 дней, должны оплачивать 50% стоимости своего проживания (но не больше 40 злотых в день). С мая заработает следующее правило – после 180 дней проживания нужно будет оплачивать 75% стоимости (максимум 60 злотых на день).

В этой норме есть исключения для тех, кто не имеет средств и не может работать – матери с маленькими детьми, люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью.

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)

Швейцария – за владение автомобилем будут лишать выплат

Украинские беженцы со статусом защиты S, которые живут на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должны повторно проверить свои активы. Речь идет об автомобилях, наличных и драгоценностях.

"Автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает норму активов для соответствующего размера домохозяйства", – говорится на сайте Швейцарской конференции социального обеспечения.

Внедрение новых правил в кантонах только начинается. Например, в кантоне Люцерн, если активы превышают 4 000 франков на человека или 10 000 франков на семью, их нужно будет продать.

В зависимости от суммы продажи автомобиля социальную помощь прекратят на определенный период. Если беженцы откажутся продавать авто, его стоимость все равно будет учтена при расчете выплат.

Фото: Беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

Кроме того, в стране не хватает жилья для беженцев. Кантоны Берн и Женева уже временно приостановили прием беженцев. Еща два кантона запросили замораживание. Это означает, что украинцев будут оставлять в федеральных центрах убежища, а не распределять по этим кантонам. Около двух третей мест в федеральных центрах заняты.

Чехия – отмена статуса и урезание выплат

В Чехии 31 марта 2023 года заканчивается срок регистрации на продление временной защиты. После этой даты украинцы, которые не зарегистрировались в МВД, потеряют статус и выплаты в центре занятости.

Выплаты от правительства чешским семьям за бесплатное размещение украинских беженцев должны быть отменены 31 марта. После этой даты отдельное жилье украинцы должны арендовать. Компенсацию оставят только тем, кто примет украинцев под одной крышей с собой.

Впрочем, 22 марта правительство обсудит возможность продлить программу солидарной помощи еще на три месяца – до конца июня.

Новые положения нормы под названием Lex Ukrajina должны применяться с апреля. Власти могут принять нормы о предоставлении бесплатного жилья (кроме квартир) 150 дней. Право на жилье будет утрачено, если беженец откажется от предложенного варианта.

Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Через 150 дней пребывания в стране выплата гуманитарной помощи трудоспособным украинцам будет заменена выплатой прожиточного минимума – вместо 5000 крон будет 4860 крон (взрослый) и 3490 крон (до 18 лет) в месяц.

Также могут измениться алгоритмы начисления помощи – будут учитываться доходы из Украины и других стран, начнут проверять банковские счета в Чехии.

Германия – половина земель больше не принимают украинцев

Число украинских беженцев в Германии продолжает расти. По последним данным, страна предоставила защиту более 1 млн украинцев. Ведь кроме высоких выплат, власти расселяют людей в отдельное жилье и оплачивают аренду.

Три четверти всех беженцев из Украины живут в частных квартирах и домах. 17% беженцев поселились в отелях или пансионатах. Только 9% беженцев проживают в коллективных центрах.

При этом федеральные земли отказываются от приема беженцев из-за отсутствия свободного жилья. На данное время украинцев принимают только 8 из 16 земель: Бавария, Тюрингия, Саксония, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия. Также в берлинском аэропорту Тегель беженцев селят в общие палатки на летном поле.

Фото: Беженцы в аэропорту Тегель (gettyimages.com)

Канада завершает программу CUAET

Программа CUAET (канадско-украинское разрешение на экстренную поездку), которую правительство приняло в апреле 2022 года для украинцев с разрешением на работу в Канаде, завершается 31 марта 2023 года.

Украинцы, которые подадут заявку на визу в этой стране до 31 марта, смогут получить разрешение на работу на 3 года после прибытия. Однако одноразовые выплаты от правительства 3000 канадских долларов взрослым и 1500 канадских долларов несовершеннолетним предусмотрены только в случае, если они прибудут в страну до 31 марта 2023 года. При этом подать заявку на эти выплаты можно будет до 30 июня.

Также все программы от федерального правительства (например, встреча в аэропорту) истекают 31 марта. Однако бесплатное жилье, медицинского страхование, бесплатные курсы зависят от провинциального правительства и могут быть продлены.

Напомним, мы писали, что в Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге.

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