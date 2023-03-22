UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці за кордоном. Із яких регіонів найбільше біженців та коли вони повернуться додому

Фото: Українські біженці за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша кількість біженців з України виїхали до Польщі, Німеччини, Чехії та Італії. Частина з них виїжджали заради дітей, інші – також через роботу.

З яких регіонів виїхали найбільше людей за кордон та коли вони повернуться, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Згідно з розрахунками Центру економічної стратегії, за кордоном можуть перебувати до 2,7 млн українців. Переважна більшість українців, що перебувають за кордоном, – це жінки (найбільше 35–49 років) та діти. Найбільше біженців виїхали до Польщі, Німеччини, Чехії та Італії.

За даними опитування, найбільша частка мешканців виїхали за кордон з таких регіонів:

  • Запорізька область – 24%;
  • Київ (20%) та Київська область – 19%;
  • Харківська область – 17%;
  • Дніпропетровська та Миколаївська області – по 16%.

Із Луганської області за кордон виїхали лише 1% людей.

Більшість опитаних біженців планують повернутись до України: 50% точно планують, 24% скоріше планує, 8% скоріше не планують, а близько 2% точно не планують, і близько 16% ще не визначились щодо того, чи повертатимуться.

Фото: Більшість біженців планують повернутися в Україну (gettyimages.com)

Для половини українців за кордоном стимулом повернутися буде остаточне припинення війни (51%). Для 34% вагомим фактором буде припинення бойових дій та повітряних ударів у рідному місті, для 28% – можливість знайти добре оплачувану роботу. Кожен п'ятий біженець повернеться, якщо в Україні буде вищий рівень життя.

"Більш схильними до повернення є люди похилого віку, люди з нижчим рівнем освіти, а також ті, хто працював до війни", – зазначають автори дослідження.

Зазначається, що до закінчення війни готові повернутися 25% опитаних, 37% – відразу після перемоги. Після закінчення часу тимчасового прихистку в країні перебування повернуться 4,6% опитаних. До червня 2023 року планують приїхати 12% респондентів. Загалом після війни в Україну можуть повернутися до 76% біженців.

Нагадаємо, ми писали, які країни урізають підтримку українським біженцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща