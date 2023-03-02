Изменения в законодательстве. В ЕС готовят новые требования к водительским правам

В Еврокомиссии предлагают ввести ряд изменений в правила выдачи водительских удостоверений и наказания за нарушения ПДД, которые будут одинаковые на всей территории ЕС.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.

В ЕС предлагают ввести цифровые водительские права и новые положения правил дорожного движения.

Например, будет введена новая система, которая позволит лишать прав водителя на территории всего ЕС. Сейчас действуют нормы, что это можно сделать только в том случае, если он нарушил ПДД в той стране, где получил водительское удостоверение.

"Чтобы предотвратить безнаказанность нарушителей правил дорожного движения, будет введена новая система, позволяющая лишать прав водителя на территории всего ЕС, когда государство решает дисквалифицировать водителя из-за нарушения, совершенного на его территории", – говорится на сайте Еврокомиссии.

Предложение касается серьезных нарушений правил дорожного движения: превышения скорости, вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причинение смерти или серьезных телесных повреждений.

Водители смогут узнавать о правилах безопасности дорожного движения в каждом государстве на специальном портале, а со временем – напрямую оплачивать любые штрафы.

"В 2019 году около 40% правонарушений были совершены безнаказанно потому, что правонарушитель не был установлен или потому, что платеж не был взыскан", – говорится на сайте.

Одно из предложений – позволить правоохранительным органам получать доступ к национальным реестрам водительских удостоверений.

Фото: За нарушение права будут забирать в любой стране (gettyimages.com)

Чтобы упростить признание водительских прав между странами ЕС, предлагается ввести цифровое водительское удостоверение. Заменить, обновить или обменять права можно будет онлайн.

Сдать экзамен и начать управлять легковыми и грузовыми автомобилями в сопровождении разрешат водителям с 17 лет.

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