Украинским беженцам отказывают в выплатах в Польше: куда обращаться

Украинские беженцы в Польше, кроме выплат от благотворительных фондов, могут получать выплаты от Управления социального страхования (ZUS). Соцгарантии подразумевают выплаты на детей возрастом до 18 лет по 500 злотых ежемесячно по программе "500+". Если беженцы возвращаются в Украину, выплаты прекращаются после обращения в Управление социального страхования.
Известны случаи, когда заявитель на такие выплаты получает отказ. Что делать в таком случае – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Большинство беженцев, которые спасаются от войны в Польше, могут претендовать на финансовую помощь от Управления социального страхования. Но иногда в таких выплатах могут отказать. Решение Управления можно оспорить, обратившись с жалобой.
Можно обратиться с апелляцией
Если по вашей заявке на выплаты вы получили отказ, такое решение можно оспорить. Напишите апелляционную жалобу в соответствии с предписаниями в Гражданском кодексе Польши.
"Когда апелляция будет рассмотрена учреждением, она будет направлена в суд, который вынесет решение о предстоящем деле. Соблюдайте для обжалования ZUS четко отвечает на период, в течение которого можно обжаловать решение, – это 30 дней с момента получения ответа на ваш запрос. Апелляция, которую подадут позже, отклонят", — пишут VisitUkaine.today.
Значительная часть заявки – обоснование того, что вам отказали в выплате ошибочно. Доказать и обосновать нужно:
Фото: В Польше украинцы могут получать выплаты на детей возрастом до 18 лет по 500 злотых ежемесячно по программе "500+" (Getty Images)
Образец заявления можно посмотреть здесь.
Обычно такие апелляции рассматривает окружной суд, который рассматривает споры по льготам, компенсациям и инвалидности. Отправить письмо-жалобу на адрес суда нужно в ZUS, который вынес изначально по вам решение. Подать жалобу необходимо в письменном виде лично в регистрационном бюро ZUS или отправить заказным письмом.
Обратите внимание. Подача апелляции бесплатна – судебный сбор платить не нужно.
После подачи вами апелляции суд может вынести одно из решений:
Решение суда можно обжаловать, подав апелляцию в течение 14 дней с момента получения ответа.
Детали и всю необходимую вам информацию о ZUS можно найти на электронной платформе PUE.
Фото: Если в выплатах отказали, можно подать апелляцию (Getty Images)
В Польше действует сайт – платформа электронных услуг PUE. Она позволяет украинцам решать многие вопросы, связанные с ZUS онлайн, не выходя из дома. Его могут использовать как застрахованные (работники, подрядчики), так и частные предприниматели и беженцы.
На платформе можно:
Зарегистрироваться на онлайн-платформе электронных услуг могут лица, которым исполнилось 18 лет. Создать личный аккаунт можно на уровне сайта ZUS, выбрав опцию "зарегистрировать профиль" и подтвердив свою личность.
Напомним, украинцев в Польше могут попросить вернуть выплаты: в каких случаях это может происходить.
Также в этом году для украинцев в Польше готовят важные изменения в легализации.