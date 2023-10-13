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Украинских беженцев в Швейцарии перестают размещать в семьях: причины

Пятница 13 октября 2023 13:28
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Украинских беженцев в Швейцарии перестают размещать в семьях: причины Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Швейцарии все меньше принимают местные семьи. В некоторых кантонах в домах швейцарцев остается 10-30% бежавших от войны, а в прошлом году эта цифра достигала 65%.

С чем связана такая ситуация, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на swissinfo.ch.

С начала войны многие швейцарцы принимали у себя дома украинских беженцев. Сейчас таких семей все меньше, хотя количество отличается в кантонах. Эксперты объясняют это тем, что все меньше украинцев приезжает в Швейцарию, поэтому острого дефицита мест для их размещения нет.

"Сначала убежище в Швейцарии искали преимущественно женщины и дети. Сейчас из Украины прибывает больше социально уязвимых людей, раненых, больных и пожилых людей. Или даже многодетные семьи. Их трудно адекватно размещать в принимающих семьях", – пояснил директор организации Caritas Aargau Фабьен Ноттер.

Поэтому Каритас прекратила систематически заботиться о принимающих семьях в нескольких кантонах.

Например, в кантоне в мае 2022 года в принимающих семьях жили более 4000 беженцев, сейчас их всего 1300. В Аргау в принимающих семьях сейчас проживают около 1500 беженцев, в мае 2022 года их было вдвое больше. В кантоне Люцерн из общего числа украинских беженцев в швейцарских семьях осталось только 10%.

При этом испытанная схема приема в семьях продолжает действовать – в некоторых кантонах так размещают беженцев из других стран.

Тем временем в Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой. После окончания войны за своевременный добровольный выезд украинцам будут платить до 4000 евро.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы могут жить и работать в Дании до марта 2025 года. О продолжении действия спецзакона заявило Министерство иммиграции и интеграции страны.

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