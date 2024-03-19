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Украинским беженцам в Эстонии выделяют квартиры: какие условия проживания

Фото: Украинские беженцы в Эстонии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии для украинских беженцев ремонтируют муниципальные квартиры. В некоторых уже живут люди.

Украинцы смогут арендовать такое жилье дешевле, чем у частных владельцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В Эстонии идет реновация муниципального жилья для поселения украинских беженцев. В городе Силламяэ при государственной поддержке уже смогли обустроить 11 муниципальных квартир.

Согласно условиям аренды, местные власти должны сдавать это жилье украинским беженцам, а после этого ограничений для аренды не будет.

"Город выделяет беженцам квартиру и они должны оплачивать коммунальные услуги, а городу – определенную сумму аренды", – рассказал местный чиновник Аллен Аллет.

Такая программа помогает украинцам улучшить жилищные условия. Беженка Ольга Погосян приехала в Эстонию с дочерью. Сначала они арендовали небольшую однокомнатную квартиру.

"Мы переехали в новую квартиру, двухкомнатную, удобную. Здесь уже была хорошая кухня, новая духовка, стиральная машина, вся новая сантехника. По оплате гораздо выгоднее, чем арендовать квартиру у людей", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что в 53 местных общинах Эстонии планируется отремонтировать 243 квартиры для украинских беженцев на сумму почти 3,3 млн евро.

Напомним, мы писали, что за два года войны более половины украинских беженцев в Эстонии вышли на работу, а обращений за социальной помощью стало вдвое меньше.

Также мы рассказывали, что для беженцев в Эстонии вводятся новые правила в школах. С осени начнется переход на эстонский как единственный язык обучения в школах, где раньше использовался русский.

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ЭстонияЖилье для переселенцев