Меньше нуждаются в помощи. В Эстонии рассказали о поддержке украинских беженцев

За два года войны более половины украинских беженцев в Эстонии вышли на работу, а обращений за социальной помощють стало в два раза меньше. Такие данные приводит эстонское Министерство социальной защиты.

В ведомстве рассказали, какую поддержку предоставили людям из Украины за два года войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В Эстонии предоставили убежище около 51 тыс. украинских беженцев. В стране в феврале 2024 года остаются около 35 тысяч из них. В Министерстве социальной защиты Эстонии рассказали, что хотя украинские беженцы имеют право на льготы наравне с остальным населением, такие получатели составляют очень небольшую долю.

В то же время, более половины украинских беженцев уже присоединились к рынку труда.

Украинцы, бежавшие в Эстонию, смогли рассчитывать на государственную поддержку в виде разных социальных выплат. Если с марта по декабрь 2022 беженцы составляли 62% всех получателей помощи в Эстонии, в 2023 году эта цифра снизилась до 44%.

Украинским беженцам также была оказана помощь с размещением. Временным жильем в 2023 году воспользовались 24 980 беженцев.

Также в министерстве рассказали, что Управление социального страхования (SKA) выплачивает семейную помощь семьям с детьми, помощь по инвалидности и помощь пожилым людям на тех же началах, что и для жителей Эстонии.

В то же время беженцы составляют около 2% от общего количества получателей семейных выплат. Украинцы составляли 0,45% получавших родительскую помощь. Приблизительно такая же картина с пособиями по инвалидности, выплаченными в прошлом году – лишь 0,81% от общей суммы ушло получателям временной защиты.

Фото: Временное размещение украинцев (gettyimages.com)

SKA также компенсирует украинским пенсионерам разницу между государственной пенсией в Эстонии и пенсией в Украине. Эта сумма составила 0,19 суммы, назначенной на государственные пенсии с прошлого года.

Всего за последние два года в Управление социального страхования обратились 22,5 тыс. украинских беженцев. Эта цифра снижается: в 2023 году запросы сократились до 7 000 по сравнению с 15 500 обращений в 2022 году.