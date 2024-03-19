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Українським біженцям в Естонії виділяють квартири: які умови проживання

Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Естонії для українських біженців ремонтують муніципальні квартири. У деяких вже живуть люди.

Українці зможуть орендувати таке житло дешевше, ніж у приватних власників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

В Естонії триває реновація муніципального житла для поселення українських біженців. У місті Сілламяе за державної підтримки вже змогли облаштувати 11 муніципальних квартир.

Згідно з умовами оренди, місцева влада має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.

"Місто виділяє біженцям квартиру і вони повинні оплачувати комунальні послуги, а місту – визначену суму оренди", – розповів місцевий чиновник Аллен Аллет.

Така програма допомагає українцям покращити житлові умови. Біженка Ольга Погосян приїхала до Естонії з донькою. Спершу вони орендували невелику однокімнатну квартиру.  

"Мы переїхали в нову квартиру, двокімнатну, зручну. Тут вже була гарна кухня, нова духовка, пральна машина, вся нова сантехніка. За оплатою набагато вигідніше, ніж орендувати квартиру у людей", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що у 53 місцевих громадах Естонії планується відремонтувати 243 квартири для українських біженців на суму майже 3,3 млн євро.

Нагадаємо, ми писали, що за два роки війни понад половина українських біженців у Естонії вийшли на роботу, а звернень за соціальною допомогою стало удвічі менше.

Також ми розповідали, що для біженців в Естонії запроваджують нові правила у школах. Із осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська.

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