Санкции на тысячи евро. Как в странах ЕС штрафуют родителей за школьные прогулы детей

Какое наказание грозит за "несанкционированные" пропуски занятий в Британии, Германии, Италии – в материале.

Немало украинских беженцев, переехав в Европу, отдали своих детей на учебу в местные школы. Но многие столкнулись с довольно нетипичным правилом, которого не было в Украине: в ряде стран учебные заведения категорически против того, чтобы родители забирали детей из учебы в любые поездки вне каникул. За нарушение налагаются санкции.

Между тем, такие правила удивляют не только украинцев: по разным опросам, почти 70% местных родителей хотели бы забирать детей в поездки в то время, когда это обойдется значительно дешевле, чем в пиковый зимний или летний сезон, на которые как раз и приходятся школьные каникулы.

TRAVEL РБК-Украина узнавало, как действует это правило и какие наказания могут угрожать родителям за то, что они забрали своих детей из школы в разных европейских странах.

Великобритания: 2500 фунтов за "несанкционированный" выезд

В британских школах – очень строгие правила посещения уроков, писало ранее РБК-Украина. Утром до начала первого урока территория школы закрывается. После этого попасть в кампус можно, только обратившись на ресепшн и объяснив причину опоздания. В течение учебного дня за территорию учеников тоже не выпускают. Только по письменной просьбе родителей или опекуна к куратору класса.

Но особенно "драконовские" меры применяются к пропускам школы в течение учебного года. Учебный год здесь длится с сентября по середину июля. Есть неделя осенних каникул, длинные рождественские и пасхальные каникулы и удлиненные выходные в конце мая.

Родителей могут оштрафовать на сумму от 60 фунтов стерлингов (2675 гривен) до 2500 фунтов (111 493 гривны) за то, что они забрали детей из школы на определенное количество дней вне каникул. Размер штрафов увеличивается, если они не платятся в течение 21 дня. Через 28 дней возможно судебное преследование.

Любое отсутствие в учебное время должно быть предварительно согласовано только с директором и требует "исключительных обстоятельств", условия которых остаются на усмотрение школы. То есть, вполне вероятно, что родители получат отказ.

Фото: В школах Британии к пропускам занятий детьми относятся очень строго (Getty Images)

Родители в Британии жалуются: рейсы из Лондона на курортную Менорку в середине октября стоили всего 50 евро. Через неделю, когда в британских школах начались каникулы на половину семестра, эти же авиабилеты стоили уже 242 евро. А уезжать куда-то с детьми можно только во время каникул, когда поездки становятся очень дорогие.

Австрия: штраф и даже лишение свободы

В Австрии школьное обучение обязательно в возрасте от 6 до 15 лет. Если школа зафиксирует несанкционированное отсутствие школьника на уроках более трех дней подряд, родители могут столкнуться со штрафом от 110 до 400 евро или лишением свободы сроком до двух недель. Более трех пропусков школьных занятий без уважительных причин могут быть квалифицированы как административное правонарушение.

Чтобы забрать ребенка на некоторое время из учебного процесса, родителям нужно писать заявление с надлежащим обоснованием. Если причина отсутствия ребенка на уроках не будет указана, а родители не ответят на запрос, их детей могут исключить из школы, а родителей каждые две недели будет посещать Служба социальной защиты молодежи Австрии.

Франция: штрафы до 30 000 евро

Во Франции посещение школы обязательно для детей в возрасте от 3 до 16 лет. Согласно данным на сайте французского правительства, разрешение на отсутствие может быть предоставлено по разным причинам, в том числе когда "ребенок следует за своими законными представителями (поездка вне школьных каникул)".

Родители, которые не могут оправдать отсутствие ребенка или солгут об этом, рискуют получить штраф в размере 135 евро. Если пропуски ставят под угрозу обучение ребенка, родителям может грозить два года заключения и штраф в размере до 30 000 евро. Однако на практике до такого доходит редко, поскольку есть требование, чтобы органы Education Nationale сперва передали то или иное дело в суд.

Германия: полиция проверяет родителей в аэропортах

В Германии обучение в школе обязательно для всех детей в возрасте от 6 до 16 лет. Родители могут быть оштрафованы за то, что забрали детей из школы без личного разрешения директора. Повторные нарушители могут быть привлечены к серьезной ответственности.

Фото: В Германии родителей могут оштрафовать за то, что забрали детей из школы без личного разрешения директора (Getty Images)

Штрафы зависят от федеральной земли Германии и варьируются от 35 евро в день в Бремене до 2500 евро в Берлине.

"Известно, что немецкая полиция активно проверяет аэропорты на наличие семей, которые участвуют в несанкционированных школьных каникулах и общаются со школами, чтобы оценить, было ли отсутствие согласовано с учебным заведением", – пишет Euronews Travel.

Родители могут подать заявление на освобождение своего ребенка от обучения в школе, которое будет оцениваться в каждом конкретном случае. Уровень снисходительности зависит от директора.

Венгрия: правила снисходительные, но разрешение школы нужно

В Венгрии обучение в школе обязательно для детей от 3 до 16 лет.

"В стране действует определенная снисходительность для родителей, которые забирают детей из школы. Учебный год делится на две половины, и в течение каждой из половин родители могут забрать ребенка из школы на срок до пяти дней без объяснения причины", – отмечает издание.

Однако сначала родители детей должны получить разрешение от школы, которое будет предоставлено на основе поведения и успеваемости ребенка.

Италия: за прогулы могут оставить на второй год

В Италии обучение в школе обязательно для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Родителям, забирающим детей из начальной школы, грозит штраф в размере до 30 евро. Также в Италии нельзя просто так забрать детей из школы прямо во время учебного семестра.

Фото: В итальянских частных школах правила по прогулам менее строги (Getty Images)

В частных платных школах с этим немного проще: договориться об отпуске с ребенком шансов больше. Но если отсутствие вредит учебному прогрессу школьника, его могут заставить повторить учебный год повторно.

Нидерланды: по 100 евро за день прогула

Все дети в Нидерландах должны учиться в школе с 5 до 16 лет.

За прогул ребенка на родителей может быть наложен штраф в размере 100 евро в день до 600 евро на семью за неделю и 900 евро за две недели.

Испания: штрафы в размере 1500 евро

В Испании обучение в школе обязательно от 3 до 16 лет.

Прогул в школах Испании может привести к штрафам, тюремному заключению от трех до шести месяцев и, по крайнем случае, даже к лишению родительских прав. Однако эти правила скорее прописаны формально, чем активно действуют.

Штрафы в каждом случае разнятся: их устанавливают на местном уровне муниципалитеты. Обычно они не превышают 1500 евро для серьезных случаев, но в Мадриде штрафы могут достигать 30 000 евро. Но они могут применяться только в случаях, когда ребенок пропускает более 20 процентов занятий в месяц.

Фото: В Мадриде штрафы могут достигать даже 30 000 евро (Getty Images)

Швеция: отпуск в зависимости от поведения ребенка

Дети в Швеции обязательно должны учиться в школах в возрасте от 6 до 16 лет.

Учащимся начальной школы может быть предоставлен короткий промежуток времени для "определенных поездок, семейных торжеств или религиозных праздников".

В то же время эти пропуски не должны превышать 10 будних дней в течение учебного года. Разрешение предоставляется или не предоставляется по усмотрению директора школы. Отпуск предоставляется в зависимости от успеваемости и поведения учащегося.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как выбрать для ребенка школу в Польше, чем отличаются наши образовательные системы и как следует действовать украинцам, только что переехавшим в Польшу вместе с детьми.