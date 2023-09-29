Продление спецзакона. Еще одна страна ЕС разрешит украинцам оставаться до 2025 года
Украинские беженцы могут жить и работать в Дании до марта 2025 года. О продлении действия спецзакона заявило Министерство иммиграции и интеграции страны.
Хотя в Дании не применяется директива ЕС о временной защите, большинство депутатов парламента проголосовали за поддержку аналогичных мер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tv2.dk.
На заседании Совета ЕС 28 сентября страны договорились продлить временную защиту для украинских беженцев. В министерстве иммиграции и интеграции Дании заявили, что действие спецзакона, позволяющего украинцам работать, учиться и получать медицинские услуги в этой стране, будет продлено на один год до марта 2025 года.
"Перспективы прекращения варварской захватнической войны в Украине пока нет. Это абсолютно экстраординарная ситуация, и поэтому для нас тоже единственно правильно продлить спецзакон. Несмотря на сложное положение, многим украинцам удалось устроиться на работу в этой стране. Что, по моему мнению, является очень позитивным. Впоследствии разберемся, есть ли необходимость вносить изменения в спецзакон", – сказал министр иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Бек.
Национальный интеграционный барометр показывает, что 53% взрослых украинцев в Дании уже работают. Датские предприниматели давно настаивали на продлении действия спецзакона, иначе украинские беженцы должны были покинуть страну в марте 2024 года.
Спецзакон для украинских беженцев был принят в Дании 17 марта 2022 года. С тех пор разрешение на временное проживание получили около 40 тысяч бежавших от войны в Украине. Большинству из них государство также выделило жилье. Отказ во временном проживании получили 908 человек.
На днях Эстония поддержала продление политики временной защиты для украинцев до 2025 года. Об этом шла речь в заявлении парламентского комитета по делам ЕС. Продление поддержки беженцев обойдется стране в 1,6 млн евро.
Ранее о продлении временной защиты для украинских беженцев на полгода объявили в Португалии и Греции.
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