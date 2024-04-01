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Украинкам в Польше помогут найти работу в сфере образования: какие условия

Понедельник 01 апреля 2024 16:53
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Украинкам в Польше помогут найти работу в сфере образования: какие условия Фото: Занятия с украинскими детьми в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским педагогам помогут трудоустроиться по специальности в Польше. Новый проект рассчитан на учителей, воспитателей, школьных медсестер и психологов.

Специалистам помогут нострифицировать диплом, пройти курс польского языка и повысить квалификацию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Новый проект помощи работникам образования в Польше реализует фонд "Незламна Україна" и международная организация CARE International in Poland. Программа ориентирована на людей с педагогическим или психологическим образованием, которые являются безработными или работают учителями, воспитателями, школьными психологами или медсестрами и которые хотят занимать соответствующие должности в Польше.

Проект "Работай по образованию, работай в образовании" поможет нострифицировать диплом, получить сертификат о знании польского языка, пройти подготовительные курсы и трудоустроиться в польское учебное заведение на должности по уровню квалификации.

Для разъяснения разницы в образовательных системах Украины и Польши будут проводить специальные тренинги. Также участникам помогут подготовиться к собеседованию и пройти все этапы отбора. Каждого специалиста будет сопровождать менеджер от подачи заявки до окончательного трудоустройства в выбранное учебное заведение в Польше.

Украинкам в Польше помогут найти работу в сфере образования: какие условияФото: Школьный класс в Польше (gettyimages.com)

Дополнительная цель проекта – социальная интеграция участников и их семей через регулярные встречи в украинских школах в Кракове, Вроцлаве и Варшаве.

Требования к участникам, желающим принять участие в проекте:

  • оконченное образование педагога/воспитателя/психолога, наличие украинского диплома;
  • опыт работы в школе, университете или детском саду в Украине не менее 3 лет;
  • наличие всех документов, необходимых для нострификации;
  • желательно – минимальный уровень знания польского.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке. Больше информации об инициативе можно узнать на странице фонда.

Напомним, мы писали, что украинские подростки в Польше могут посещать вечерние школы для подготовки к экзаменам. Фонд "Незламна Україна" организовал такое бесплатное обучение в восьми городах.

Также мы рассказывали, что в польских школах готовят изменения для детей. Правительство планирует ввести изучение украинского языка и культуры.

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