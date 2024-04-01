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Українкам у Польщі допоможуть знайти роботу у сфері освіти: які умови

Понеділок 01 квітня 2024 16:53
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Українкам у Польщі допоможуть знайти роботу у сфері освіти: які умови Фото: Заняття з українськими дітьми у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським освітянам допоможуть працевлаштуватися за фахом у Польщі. Новий проект розрахований на вчителів, вихователів, шкільних медсестер та психологів.

Фахівцям допоможуть нострифікувати диплом, пройти курс польської мови та підвищити кваліфікацію, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Новий проект із допомоги працівникам освіти у Польще реалізує фундація "Незламна Україна" та міжнародна організація CARE International in Poland. Програма орієнтована на людей із педагогічною або психологічною освітою, які безробітні або працюють учителями, вихователями, шкільними психологами чи медсестрами і які хочуть обіймати відповідні посади у Польщі.

Проект "Працюй за освітою, працюй в освіті" допоможе нострифікувати диплом, отримати сертифікат про знання польської мови, пройти підготовчі курси та працевлаштуватися у польський навчальний заклад на посади за рівнем кваліфікації.

Для пояснення різниці в освітніх системах України та Польщі будуть проводити спеціальні тренінги. Також учасникам допоможуть підготуватися до співбесіди та пройти всі етапи відбору. Кожного фахівця буде супроводжувати менеджер від подачі заявки до кінцевого працевлаштування до обраного навчального закладу у Польщі.

Українкам у Польщі допоможуть знайти роботу у сфері освіти: які умовиФото: Шкільний клас у Польщі (gettyimages.com)

Додатковою метою проекту є соціальна інтеграція учасників та їхніх сімей через регулярні зустрічі в українських школах у Кракові, Вроцлаві та Варшаві.

Вимоги до учасників, які хочуть взяти участь у проекті:

  • завершена освіта педагога/вихователя/психолога, наявність українського диплому;
  • досвід роботи у школі, університеті або дитячому садку в Україні не менше 3 років;
  • наявність усіх документів, необхідних для нострифікації;
  • бажано – мінімальний рівень знання польської.

Подати заявку на участь в проекті можна за посиланням. Більше інформації про ініціативу можна дізнатися на сторінці фундації.

Нагадаємо, ми писали, що українські підлітки у Польщі можуть відвідувати вечірні школи для підготовки до іспитів. Фундація "Незламна Україна" організувала таке безплатне навчання у восьми містах.

Також ми розповідали, що у польських школах готують зміни для українських дітей. Уряд планує запровадити вивчення української мови та культури.

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