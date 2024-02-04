В Украине нашли церковь, где могли крестить гетмана Сагайдачного

Древняя церковь в селе Кружики во Львовской области может быть местом, где крестили гетмана Петра Сагайдачного. Такое предположение сделала команда "Украина Инкогнита".

Деревянный храм перенесли из родной деревни гетмана Кульчицы в начале 20 века, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrainaincognita.com.

Команда краеведов нашла церковь, в которой могли крестить Петра Конашевича-Сагайдачного. Она находится в селе Кружики в 1,5 км от родного села гетмана Кульчицы, с другой стороны Днестра.

"Это может быть сенсационная находка, но доказательств пока нет", – отмечают в "Украина Инкогнита".

Деревянная Покровская церковь в Кружиках официально датируется 1891 годом, но документов о строительстве храма не сохранилось.

"Эта дата указана только в одном шематизме (список приходов, – ред.) 1930 года. Местные жители говорят, что от дедов-прадедов знают, что эту церковь перенесли в Кружики в 1905 году из соседнего села", – рассказывают краеведы.

В Кульчицах издавна была церковь Флора и Лавра. Первые упоминания о ней датируются 1510 годом. Позже упоминается церковь 17 века – то ли была та же, то ли перестроенная, то ли новопостроенная – неизвестно. Достоверно известно лишь то, что восстанавливали ее в 1752 году.

В 1904-м возле этой церкви начинают строительство новой, а этот храм разбирают и перевозят в соседнее село Кружики. В обоих селах люди убеждены, что Покровская церковь до Кружиков стояла в Кульчицах. Посмотрев на ее архаическую архитектуру, можно сказать с уверенностью, что ее не строили на рубеже 19-20 веков, когда уже царил модерн. Эти три сруба указывают, как минимум, на 18 век", – обращают внимание в "Украина Инкогнита".

Может ли эта церковь ее части датироваться 16 веком, можно определить только с помощью дендрохронологического анализа – анализа возраста древесины. А пока краеведы только предполагают, что именно в этой простенькой церкви когда-то крестили великого гетмана.

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