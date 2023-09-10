От Выговского до Хмельницкого. Где похоронены творцы украинской государственности

Исторические данные о местах захоронений легендарных гетманов пока скрывают многие тайны. Что известно сейчас – в колонке Романа Маленкова.

Египетские пирамиды, ежегодно посещаемые миллионами туристов, терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди – ее называют восьмым чудом света, индийская жемчужина Тадж Махал – гигантский памятник любви и возведенная итальянцами кремлевская стена на россии. Что объединяет эти постройки? Все это гробницы великих. Во всем мире народ заботится об усыпальницах своих героев. А где похоронены великие украинцы, руководители и идеологи украинской нации?

Где расположены могилы наших гетманов и известных исторических фигур? Об этом в колонке для РБК-Украина рассказывает известный исследователь, краевед, путешественник и автор проекта "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

От Вавеля до базилики Сен-Дени. Как уважают правителей прошлого в Европе

Величественный Эскориал – усыпальница испанских королей и их семей. Дворец для бога и лачуга для короля – так называли место своего последнего упокоения испанские монархи. Самые известные архитекторы, скульпторы и художники золотой, богатейшей империи мира, возводили это чудо – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где бы ни умер правитель Испании – его тело привозили в Эскориал, чтобы потомки могли потом отдать дань уважения своим лидерам.

Совсем недалеко от Эскориала расположена еще одна крупная испанская гробница – Долина Павших. Там были похоронены диктатор Франко и тридцать три тысячи погибших участников гражданской войны. Самый большой в мире крест – высотой сто пятьдесят метров и самая длинная в мире крипта – длиной в двести шестьдесят метров. Впечатляет. Так чтят гробы своих великих испанцев.

В Париже, в базилике Сен-Дени, похоронены почти все монархи Франции. Сто шестьдесят три короля, королевы, принцы и принцессы, почили в главной усыпальнице страны. Еще в тринадцатом веке король Людовик Святой приказал перезахоронить в величественной готической базилике всех своих предшественников. Тогда нашли могилы двадцати пяти монархов и все перевезли в Сен-Дени. Они правили Францией с седьмого века. Во времена пасмурного средневековья им удалось обнаружить могилы четверть сотни своих правителей.

Видео: Где похоронены украинские гетманы? ( youtube.com/Насправді з Романом Маленковим)

А наши соседи поляки? Для них история начинается с гробов великих соотечественников, ведь именно они творили историю. На Вавеле, под собором, лежат не только все монархи и их семьи, правившие Польшей многие столетия, но и другие выдающиеся поляки – Пилсудский, Мицкевич, Словацкий, Качиньский.

Поляки совершили настоящий подвиг, собрав их всех вместе. Гробы Мицкевича и Словацкого они привезли из Франции, хотели и Шопена, но французы не дали. Так под Вавелем поставили кенотаф – условную могилу. Посещая крипты Вавеля, польские дети могут почувствовать дыхание настоящей истории, понимая, что рядом с ними лежат те, о ком они читали в школьных учебниках.

В Румынии тоже очень почитают своих великих. В монастырях лежат монархи – хозяева Волохии и Молдавии. Например, Штефан Великий – прославленный победитель турок, покоится в Монастыре Путна, вместе со своей семьей и потомками. А в монастыре Куртя – где Арджеш лежат правители грецкого княжества.

Конечно, все эти объекты охраняются ЮНЕСКО и просто фанатично уважаются народом – все, от школьников до пенсионеров, приходят к гробам создателей своей истории, своей страны. А куда идти украинцам? К Шевченко, сказали когда-то россияне – поэт, революционер-демократ – ваше все. Отдали нам одну гробницу, а остальные уничтожили или спрятали.

Сколько гетманов похоронено на территории РФ

Как вы думаете, сколько украинских гетманов похоронено на территории России? Четыре. Петр Дорошенко, Иван Самойлович, Демьян Многогрешный и Павел Полуботок. А еще где-то на соловецких болотах лежит последний кошевой Запорожской Сечи – Петр Калнышевский.

Великий гетман Петр Дорошенко был схвачен московитами, но они его не казнили, хотя он и был их врагом – изобрели ему худшую муку – забвение. Правитель обоих берегов Днепра доживал века в селе Ярополец, под Москвой, но даже там он сумел оставить след – жена Пушкина Наталья Гончарова – праправнучка Петра Дорошенко. И его могила сохранилась, а вот могилы Самойловича, умершего в Тобольске, Многогрешного – где-то в Бурятии, Полуботка – в Петербурге – не найти.

Фото: Иван Самойлович (второй слева) в мемориале "Гетманы. Молитва за Украину" в Батурине (Олег Божко/для РБК-Украина)

На территории Украины мы знаем точное расположение только четырех гетманских могил – Иван Скоропадский похоронен в Харлампиевском монастыре в селе Гамалеевка на Сумщине, Кирилл Разумовский в Воскресенской церкви, в Батурине, Кость Гордиенко – возле села Республиканец, где была когда-то Каменская Сечь, а Данило Апостол – в прекрасной Спасо-Преображенской церкви, в селе Сорочинцы – ему повезло больше всего.

Совсем недалеко, в селе Лютенька, тоже в прекрасной казацкой барокковой церкви покоился гетман Иван Брюховецкий, но русско-советские варвары взорвали храм в 1974 году.

Следует отметить, что ни одна из известных могил должным образом не упорядочена и не пропагандируется как знаменательное место захоронения главы Украины, поэтому о них мало знают и паломничества к этим могилам совсем не наблюдается.

Иван Выговский и Павел Тетеря. О чьих захоронениях есть только ориентировочные данные

Есть ряд гетманов, о покое которых есть ориентировочные данные: победитель над московитами под Конотопом Иван Выговский был похоронен в монастыре возле села Иосифовичи на Прикарпатье. Сейчас монастыря нет и место, где была могила, неизвестно.

То же можно сказать о Тарасе Федоровиче Трясиле, который был похоронен где-то в Корсуне, Криштофа Косинского – глава первого восстания лег возле Черкасс, Якова Остряницу, похороненного в Чугуеве и Якима Сомко, похороненного в Борзне. Их могилы потомки потеряли – никто не знает где лежат эти гетманы.

Фото: Победитель над московитами под Конотопом Иван Выговский был похоронен в монастыре возле села Иосифовичи на Прикарпатье (wikipedia.org)

Чуть больше повезло Ивану Пидкове и Самийле Кишке, ведь известно, что их похоронили в Монашеском монастыре возле Канева. Могилы локализовать не удалось, но известно, что они где-то недалеко от Тарасовой горы. Сейчас там деревянная церковь, в которой можно помолиться за славных запорожских лидеров.

Не повезло руководителю казацкого восстания Дмитрию Гуне – где он нашел последний покой, совершенно неизвестно. Так же неизвестны место и обстоятельства смерти Михаила Ханенко, но есть гетманы, которым не повезло еще больше – это Северин Наливайко, Матвей Шаула, Иван Сулима и Павел Бут Павлюк – эти славные казацкие вожди были казнены поляками, тела их порубили на мелкие куски и развезли по разным городам.

Поэтому у тех повстанцев даже нет могил. Как и основатель Запорожской Сечи Дмитрий Вишневецкий, казненный в Стамбуле после предательства молдавских бояр. Кстати, в Турции, в городе Эдирне, умер и был похоронен гетман Павел Тетеря. Его могила не сохранилась или ее еще не нашли.

Возможно, на территорию Турции, где-то на острове Гекчеада, похоронен Юрась Хмельницкий – единственный украинский гетман, которого избирали на должность четыре раза. Хотя не исключено, что его похоронили возле Каменца, а совсем невероятные предания рассказывают, что он перебрался на остров Мальта, к рыцарям, и умер там.

У нас нет могил и самых известных наших гетманов величественных руководителей казацкого войска и фактически создателей Украины: Петра Конашевича-Сагайдачного, который первым заставил считаться с украинцами и поляков, и московитов, и османов; Богдана Хмельницкого, фактически создавшего Украину и Ивана Мазепы – показавший московитам и всему миру, что Украина – не россия. Сагайдачный похоронен в Киеве, точно известно, что его могила на территории Киево-Могилянской академии, но за весь период независимости ее так и не нашли, да и не искали почти.

Знаменитая церковь в Субботове. Что известно о судьбе Богдана Хмельницкого

Богдан Хмельницкий был похоронен в Ильинской церкви в хуторе Субботов. Похоронили, как основателя храма, справа от алтаря, у южной стены. Но нет там ни саркофага, ни гробовца великого гетмана.

Фото: Богдан Хмельницкий был похоронен в Ильинской церкви в своем хуторе Субботов, но могилы не сохранилось (wikipedia.org)

Долгое время считалось, что гроб Богдана вытащили польские воины Стефана Чарнецкого, вместе с гробом его сына Тимоша. Кости Хмельницких сожгли, пепел заложили в пушку и выстрелили. Но было ли это действительно? Ни один документ не упоминает об этом, а среди жителей Суботова существует предание, что в могиле у алтаря был похоронен не гетман, а другой казак.

Многие историки, начиная от Ивана Крипьякевича, сомневались и сомневаются, что подобное разорение могилы имело место. Исследования и раскопки не дали никакого результата, в последний раз они проводились в2019 году – они обнаружили полости на глубине в четыре метра – возможно тайный ход или склеп. Но исследования были приостановлены. Поэтому могилы Богдана у нас тоже нет.

Почти все идеологи украинского государства 20 века похоронены за границей

Иван Мазепа умер в городе Бендеры в Молдове – тогда это была территория османов. И был похоронен в приходской церкви села Варница. Но казаков не устроила такая могила для великого гетмана – они хотели похоронить Мазепу в Иерусалиме – он давно подготовил себе там место. Но не получилось – гетмана похоронили в придунайском месте Галац, в монастыре святого Юрия.

Сейчас в Галаке есть два микрорайона с названием Мазепа, есть памятник гетману и парк в его честь, но могилы нет – монастырь святого Юрия снесли в 1960-е годы, и склеп Мазепы исчез. Что касается могил наших наиболее значительных гетманов – здесь очень интересные и детективные истории, которые стоят отдельного материала, и мы его сделаем.

Из руководителей и идеологов Украины двадцатого века только Михаил Грушевский лежит в украинской земле – на Байковом кладбище, все остальные за рубежом. Симон Петлюра в Париже, Степан Бандера в Мюнхене, а Евгений Коновалец – в Роттердаме.

Фото: Гетман Павел Скоропадский похоронен в немецком городе Оберсдорф

Гетман Павел Скоропадский похоронен в немецком городе Оберсдорфе. Он погиб в апреле 1945 года от английской бомбы. Сейчас ходят разговоры о переносе их могил в Украину, но пока ничего не ясно.

Ну а у нас почти нет могил наших великих, у нас нет пантеонов наших героев. В отличие от большинства стран мира. В прошлом году в селе Малый Букрин, на Трахтемировском полуострове, мы нашли могилу гетмана Андрея Могилы – он пять лет руководил казацким войском Правобережья. Но оказалось, что табличка под крестом ошибочна, под крестом лежит внук гетмана, которого тоже звали Андреем.

А гетман Могила был похоронен на территории Межигорского монастыря. Монастырь разрушили российские оккупанты в тридцатые годы, поэтому и его могилы у нас нет. Вот такая историческая память, но верим, что мы найдем прах наших великих украинцев и создадим национальный пантеон, как поляки, французы, немцы, турки и все цивилизованные страны мира.

Отметим, старинные казацкие кладбища – уникальное культурное наследие, которое в Украине пытаются спасти и включить в реестр памятников. Поиском крестов, которым 100-300 лет, занимается общественная организация "Украина Инкогнита". Недавно энтузиасты провели толоку на древнеукраинском некрополе в селе Железнячка Черкасской области.

Предлагаем почитать подробнее, как команда "Украина Инкогнита" в экспедициях находит древнеукраинские каменные кресты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.