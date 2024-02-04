В Україні знайшли церкву, де могли хрестити гетьмана Сагайдачного

Стародавня церква у селі Кружики на Львівщині може бути місцем, де хрестили гетьмана Петра Сагайдачного. Таке припущення зробила команда "Україна Інкогніта".

Дерев'яний храм перенесли із рідного села гетьмана Кульчиці на початку 20 століття, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrainaincognita.com.

Команда краєзнавців знайшла церкву, у якій могли хрестити Петра Конашевича-Сагайдачного. Вона знаходиться у селі Кружики за 1,5 км від рідного села гетьмана Кульчиці, з іншого боку Дністра.

"Це може бути сенсаційна знахідка, але доказів поки не маємо", – зазначають в "Україна Інкогніта".

Дерев'яна Покровська церква у Кружиках офіційно нібито датується 1891 роком, але документів про будівництво храму не збереглося.

"Ця дата зазначена лише в одному шематизмі (перелік парафій, – ред.) 1930 року. Натомість місцеві мешканці кажуть, що від дідів-прадідів знають, що цю церкву перенесли у Кружики у 1905 році із сусіднього села", – розповідають краєзнавці.

У Кульчицях здавна існувала церква Флора і Лавра. Перші згадки про неї датуються 1510 роком. Пізніше згадується церква 17 століття – чи то була та сама, чи перебудована, чи новозбудована – невідомо. Точно відомо лише те, що відновлювали її у 1752 році.

"У 1904-му біля цієї церкви починають будівництво нової, а цей храм розбирають і перевозять у сусіднє село Кружики. В обох селах люди переконані, що Покровська церква до Кружиків стояла у Кульчицях. Поглянувши на її архаїчну архітектуру, можна сказати з упевненістю, що її не будували на зламі 19-20 століть, коли вже панував модерн. Ці три зруби вказують, як мінімум, на 18 століття", – звертають увагу в "Україна Інкогніта".

Чи може ця церква датуватись або її частини 16 століттям, можна визначити лише за допомогою дендрохронологічного аналізу – аналізу віку деревини. А поки краєзнавці лише припускають, що саме у цій простенькій церковці колись хрестили великого гетьмана.

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