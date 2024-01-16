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Загадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана Разумовского

Вторник 16 января 2024 11:32
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Загадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана Разумовского Фото: Каменица на Черниговщине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Загадочная каменица 18 века на Черниговщине была частью уничтоженного имения гетмана Разумовского. Такое открытие совершила команда "Украина Инкогнита" во время экспедиции.

Об этом свидетельствуют остатки садово-паркового комплекса вокруг постройки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrainaincognita.com.

Во время экспедиции в село Петровка Нежинского района Черниговской области команда краеведов обнаружила загадочную памятку – каменицу 18 века. Такие каменные постройки в глубинке редки.

Малоизвестный дом является памятником истории еще с советских времен, но подробностей о нем в паспорте объекта не указано. "Украина Инкогнита" решила выяснить детали истории загадочного здания.

По космическому снимку территории выяснилось, что в 900 метрах от дома, в пойме реки Супий, фактически на острове, который имеет местное название Красный остров, находится древнерусское городище с двумя хорошо сохранившимися земляными валами.

Загадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана РазумовскогоЗагадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана Разумовского

Фото: Сохраненная каменица на Черниговщине (ukrainaincognita.com)

Кроме того, все указывает, что территория, заросшая деревьями вокруг дома, – это остатки одичавшего парка.

Парк и остров соединены насыпной дамбой, что указывает на единый садово-парковый комплекс. Такие прогулочные дороги через пруды или озера были очень популярны в усадебных парках 18-го и в начале 19 веков.

Масштабы парка свидетельствуют, что там когда-то располагалась большая усадьба, вероятно, с дворцом. Известны и бывшие владельцы этих территорий – это семья Разумовских.

Загадочная каменица. В Украине нашли неизвестное имение гетмана Разумовского

Фото: Ландшафт вокруг бывшего имения (ukrainaincognita.com)

В главной резиденции Разумовских в Яготине также есть насыпная плотина через Супий. Дамба там уцелела, но дворец был уничтожен.

Сооружение в селе Петровка очень похоже на каменный дом Дараганов (прямых родственников Разумовских) в Козельце. Такие же маленькие окна и толстые стены. Там могли хранить что-то ценное, возможно, арсенал или казну.

Более обширной информации о загадочном здании команда пока не нашла. Краеведы допускают, что найти больше сведений и не удастся, ведь все связанное с последним гетманом Украины активно уничтожалось россиянами еще с царских времен. Вероятно, документов либо уже не существует, либо они вывезены в Россию.

Напомним, мы писали, где похоронены творцы украинской государственности. На территории Украины известно расположение четырех гетманских могил.

Предлагаем почитать подробнее, как команда "Украина Инкогнита" в экспедициях находит древнеукраинские каменные кресты.

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