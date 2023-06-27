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Дополнительные услуги. Как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро

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Вторник 27 июня 2023 15:45
Дополнительные услуги. Как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро Фото: Самолет Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air показала, как формируется себестоимость авиабилетов. В 2023 финансовом году расходы на перевозку 51 млн пассажиров составили 4 млрд 362,5 млн евро.

Авиаперевозчик, который нередко продает билеты по 20 евро, в среднем тратил 85 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Какие статьи расходов при перевозке пассажиров

Согласно отчету, Wizz Air тратил деньги на такие расходы:

  • оплату работы персонала: 373,9 млн евро;
  • топливо: 1 млрд 954,4 млн евро;
  • дистрибуцию билетов и маркетинг: 91,5 млн евро;
  • техобслуживание и ремонт самолетов, запчасти: 237 млн евро;
  • оплату сборов аэропортов, наземное обслуживание и аэронавигацию: 963,2 млн евро;
  • амортизацию техники: 601,1 млн евро;
  • другие расходы: 141,3 млн евро.

В среднем на одного пассажира авиакомпания тратила 85,42 евро.

Дополнительные услуги. Как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро

Фото: На перевозку пассажира тратится 85 евро (unsplash.com/artur-voznenko)

Как компания зарабатывает при низких ценах на билеты

Wizz Air продает билеты по разной цене. По данным отчета, компания получила от продажи билетов в среднем по 39,65 евро с пассажира.

Однако от продажи билетов компания получает прибыль. Например, если рейс выполняет самолет Airbus A320neo на 186-мест, то по низким тарифам могут полететь только несколько пассажиров, а остальные платят за места больше.

Также Wizz Air получил доход от продажи дополнительных услуг – в среднем 36,63 евро с пассажира. Например, платными являются:

  • перевозка большой ручной клади и багажа;
  • выбор места;
  • питание на борту.

В 2023 финансовом году (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года) Wizz Air доплачивал за перевозку пассажира 9,14 евро и из-за этого зафиксировал убыток. В 2024 финансовом году лоукостер планирует вернуться к прибыльности.

Напомним, мы писали, что Ryanair начала распродажу дешевых билетов.

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