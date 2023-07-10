Туристические хиты. Из Польши запускают новые маршруты Ryanair и Wizz Air
Бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air анонсировали новые маршруты из Польши на осень и зиму 2023 года. Бронирование билетов по новым направлениям открыто уже сейчас.
Куда можно будет полететь из аэропортов Польши, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Куда будет летать Ryanair: новые направления
Лоукостер Ryanair анонсировал 14 новых маршрутов, первые рейсы по которым состоятся уже в октябре-ноябре. Новые направления будут доступны пассажирам из 5 аэропортов Польши.
- Варшава Модлин – Лансароте (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю (в четверг);
- Варшава Модлин – Валенсия (Испания) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник, суббота);
- Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль) – с 29 октября один раз в неделю (воскресенье);
- Варшава Модлин – Белфаст (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю (в пятницу и воскресенье);
- Варшава Модлин – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг, суббота).
Фото: Пассажиры Ryanair (unsplash.com)
Также перевозчик будет осуществлять рейсы по новым направлениям из аэропорта Вроцлава:
- Вроцлав – Агадир (Марокко) – с 31 октября дважды в неделю (вторник и суббота);
- Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия) – с 29 октября трижды в неделю (среда, суббота, воскресенье);
- Вроцлав – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (вторник, воскресенье);
Из Познани можно будет планировать поездки в Италию и Португалию:
- Познань – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (четверг, воскресенье);
- Познань – Рим Фьюмичино (Италия) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник и суббота);
Также с конца октября будут доступны следующие рейсы авиакомпании:
- Краков – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье);
- Краков – Фуэртевентура (Испания) – с 3 ноября один раз в неделю (пятница);
- Лодзь – Ист-Мидленд (Англия) – с 30 октября два раза в неделю (понедельник и суббота);
- Лодзь – Малага (Испания) – с 29 октября дважды в неделю (пятница, воскресенье).
Фото: Самолеты Ryanair (gettyimages.com)
Новые рейсы авиакомпании Wizz Air из Польши: маршруты
Лоукостер Wizz Air также планирует запускать рейсы по новым маршрутам из польских аэропортов. По низким ценам можно будет gjлететь в Испанию и Данию. Осенью будут доступны следующие направления:
- Краков – Валенсия (Испания) – с 3 декабря дважды в неделю (четверг, воскресенье);
- Гданьск – Копенгаген (Дания) – с 29 октября 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье);
- Гданьск – Тенерифе (Испания) – с 29 октября дважды в неделю (четверг, воскресенье);
- Гданьск – Аликанте (Испания) – с 30 октября трижды в неделю (понедельник, среда, пятница);
Фото: Самолет Wizz Air (unsplash.com)
- Вроцлав – Валенсия (Испания) – с 30 октября трижды в неделю (понедельник, среда, пятница);
- Вроцлав – Малага (Испания) – с 31 октября (вторник, четверг, суббота);
- Катовице – Копенгаген (Дания) – с 29 октября (вторник, четверг, суббота, воскресенье);
- Катовице – Аликанте (Испания) – с 31 октября (вторник, четверг, суббота).
Для того, чтобы продавать билеты за 20 евро и зарабатывать, Wizz Air часть билетов продает по высокой цене, а также имеет дополнительные платные услуги.
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