ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz Air

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 08:30
Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz Air Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетні авіaкомпанії Ryanair та Wizz Air анонсували нові маршрути з Польщі на осінь та зиму 2023 року. Бронювання квитків за новими напрямками відкрите вже зараз.

Куди можна буде полетіти з аеропортів Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Куди літатиме Ryanair: нові напрямки

Лоукостер Ryanair анонсував 14 нових маршрутів, перші рейси за якими відбудуться вже у жовтні-листопаді. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із 5 аеропортів Польщі.

  • Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень (у четвер);
  • Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок, субота);
  • Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень (неділя);
  • Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (у п'ятницю та неділю);
  • Варшава Модлін – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота).

Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz AirФото: Пасажири Ryanair (unsplash.com)

Також перевізник здійснюватиме рейси за новими напрямками із аеропорту Вроцлава:

  • Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень (вівторок і субота);
  • Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень (середа, субота, неділя);
  • Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (вівторок, неділя);

Із Познані можна буде планувати подорожі до Італії та Португалії:

  • Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);

Також із кінця жовтня будуть доступні такі рейси авіакомпанії:

  • Краків – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер і неділя);
  • Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень (пятниця);
  • Лодзь – Іст-Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень (понеділок і субота);
  • Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (п'ятниця, неділя).

Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz AirФото: Літаки Ryanair (gettyimages.com)

Нові рейси авіакомпанії Wizz Air із Польщі: маршрути

Лоукостер Wizz Air також планує запускати рейси за новими маршрутами із польських аеропортів. За низькими цінами можна буде полетіти до Іспанії та Данії. Восени будуть доступні такі напрямки:

  • Краків – Валенсія (Іспанія) – із 3 грудня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Гданськ – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня 5 разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);
  • Гданськ – Тенерифе (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Гданськ – Аліканте (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);

Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz AirФото: Літак Wizz Air (unsplash.com)

  • Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);
  • Вроцлав – Малага (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);
  • Катовіце – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);
  • Катовіце – Аліканте (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).

Для того, щоб продавати квитки за 20 євро та заробляти, Wizz Air частину квитків продає за високою ціною, а також має додаткові платні послуги.

Раніше ми розповідали, чи які норми провозу багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ryanair Wizz Air Польща аеропорт Авіасполучення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Смоляк
В Україні змінять процедуру отримання громадянства. Чому це важливо
Олена Смоляк
член правління ГО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору