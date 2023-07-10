Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz Air
Бюджетні авіaкомпанії Ryanair та Wizz Air анонсували нові маршрути з Польщі на осінь та зиму 2023 року. Бронювання квитків за новими напрямками відкрите вже зараз.
Куди можна буде полетіти з аеропортів Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Куди літатиме Ryanair: нові напрямки
Лоукостер Ryanair анонсував 14 нових маршрутів, перші рейси за якими відбудуться вже у жовтні-листопаді. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із 5 аеропортів Польщі.
- Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень (у четвер);
- Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок, субота);
- Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень (неділя);
- Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (у п'ятницю та неділю);
- Варшава Модлін – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота).
Фото: Пасажири Ryanair (unsplash.com)
Також перевізник здійснюватиме рейси за новими напрямками із аеропорту Вроцлава:
- Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень (вівторок і субота);
- Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень (середа, субота, неділя);
- Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (вівторок, неділя);
Із Познані можна буде планувати подорожі до Італії та Португалії:
- Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
- Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);
Також із кінця жовтня будуть доступні такі рейси авіакомпанії:
- Краків – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер і неділя);
- Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень (пятниця);
- Лодзь – Іст-Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень (понеділок і субота);
- Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (п'ятниця, неділя).
Фото: Літаки Ryanair (gettyimages.com)
Нові рейси авіакомпанії Wizz Air із Польщі: маршрути
Лоукостер Wizz Air також планує запускати рейси за новими маршрутами із польських аеропортів. За низькими цінами можна буде полетіти до Іспанії та Данії. Восени будуть доступні такі напрямки:
- Краків – Валенсія (Іспанія) – із 3 грудня двічі на тиждень (четвер, неділя);
- Гданськ – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня 5 разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);
- Гданськ – Тенерифе (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
- Гданськ – Аліканте (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);
Фото: Літак Wizz Air (unsplash.com)
- Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);
- Вроцлав – Малага (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);
- Катовіце – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);
- Катовіце – Аліканте (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).
Для того, щоб продавати квитки за 20 євро та заробляти, Wizz Air частину квитків продає за високою ціною, а також має додаткові платні послуги.
Раніше ми розповідали, чи які норми провозу багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.