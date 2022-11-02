Цены снижаются. Сколько стоит купить квартиру в больших городах Польши

Цены на квартиры в Польше снижаются уже несколько месяцев, хотя все равно остаются выше прошлогодних.
С чем связано падение стоимости жилья в стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на bankier.pl.
В последние месяцы покупка недвижимости в Польше стала более доступной, в то время как аренда квартир дорожает быстрыми темпами.
В отчете Expander и Rentier.io цены на жилье снизились в 13 из 17 городов в исследовании – примерно на 2% по сравнению с маем. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы стоимость жилья останется на том же уровне или еще незначительно снизится.
"Если бы не установленные законом кредитные каникулы и огромный спрос на аренду, цены на квартиры резко бы упали. У некоторых собственников квартир банковские кредитные каникулы длятся 3-6 месяцев. Когда срок истечет, может быть больший поток предложений о продаже. Многое зависит и от того, насколько вырастут арендные ставки и сколько квартир не удастся сдать. Часть квартир может быть продана", - отмечается в отчете.
Фото: Примеры стоимости квартир в Варшаве (скриншот РБК-Украина/otodom.pl)
Несмотря на общую тенденцию, этим летом в некоторых городах отмечался и рост цен на жилую недвижимость. Например, одним из таких городов стал Жешув, где впервые стоимость квартир превысила 8000 злотых за кв. м.
Рекордные цены зафиксировали также во Вроцлаве - 10 480 злотых за кв. м (+1%), Люблине (+4%), Гданське (+1%). Зато самое большое снижение цен отметили в меньших городах: Ченстохове, Сосновце, Быдгоще.
"Во всех исследованных городах цены по-прежнему выше, чем в прошлом году. Однако это может измениться в ближайшие месяцы. После недавнего падения цены в Сосновце - почти на уровне прошлого года. В Быдгоще, Гдыне и Катовице такая тенденция прослеживается", - заметили эксперты.
В пользу таких прогнозов говорит снижение цен даже в Варшаве – за три месяца стоимость жилья снизилась на 1,4% (средняя цена составляет 13023 злотых за кв. м). При этом такие цены все равно выше на 9%, чем в 2021 году.
В списке городов, в которых изучали уровень цен на недвижимость, самое большое подорожание с 2021 года составило 19% (в Щецине). При этом еще ни один город не достиг цен на жилье, ниже прошлогодних показателей.
Самое существенное удешевления квадратных метров за последние месяцы зафиксировали в таких городах:
При этом дороже стало приобрести жилье в таких городах:
При этом эксперты рынка недвижимости отмечают: спрос на покупку жилья в Польше снижается. Например, за 9 месяцев в этом году застройщики продали на 37% квартир меньше, чем за тот же период в прошлом году.
В лидерах по снижению спроса: Вроцлав (-48%), Гданьск (38%) и Варшава (-37%). В будущем это может привести к снижению объемов инвестиций в новое жилье, его дефициту и очередному витку цен.
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