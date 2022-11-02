Цены снижаются. Сколько стоит купить квартиру в больших городах Польши

Цены на квартиры в Польше снижаются уже несколько месяцев, хотя все равно остаются выше прошлогодних.

С чем связано падение стоимости жилья в стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на bankier.pl.

"Многие квартиры не смогут сдать в аренду и придется их продавать"

В последние месяцы покупка недвижимости в Польше стала более доступной, в то время как аренда квартир дорожает быстрыми темпами.

В отчете Expander и Rentier.io цены на жилье снизились в 13 из 17 городов в исследовании – примерно на 2% по сравнению с маем. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы стоимость жилья останется на том же уровне или еще незначительно снизится.

"Если бы не установленные законом кредитные каникулы и огромный спрос на аренду, цены на квартиры резко бы упали. У некоторых собственников квартир банковские кредитные каникулы длятся 3-6 месяцев. Когда срок истечет, может быть больший поток предложений о продаже. Многое зависит и от того, насколько вырастут арендные ставки и сколько квартир не удастся сдать. Часть квартир может быть продана", - отмечается в отчете.

Фото: Примеры стоимости квартир в Варшаве (скриншот РБК-Украина/otodom.pl)

В каких городах цены изменились больше всего

Несмотря на общую тенденцию, этим летом в некоторых городах отмечался и рост цен на жилую недвижимость. Например, одним из таких городов стал Жешув, где впервые стоимость квартир превысила 8000 злотых за кв. м.

Рекордные цены зафиксировали также во Вроцлаве - 10 480 злотых за кв. м (+1%), Люблине (+4%), Гданське (+1%). Зато самое большое снижение цен отметили в меньших городах: Ченстохове, Сосновце, Быдгоще.

"Во всех исследованных городах цены по-прежнему выше, чем в прошлом году. Однако это может измениться в ближайшие месяцы. После недавнего падения цены в Сосновце - почти на уровне прошлого года. В Быдгоще, Гдыне и Катовице такая тенденция прослеживается", - заметили эксперты.

В пользу таких прогнозов говорит снижение цен даже в Варшаве – за три месяца стоимость жилья снизилась на 1,4% (средняя цена составляет 13023 злотых за кв. м). При этом такие цены все равно выше на 9%, чем в 2021 году.

Фото: Жилье в Польше (pixabay.com)

Какие цены на покупку жилья в больших и меньших городах Польши

В списке городов, в которых изучали уровень цен на недвижимость, самое большое подорожание с 2021 года составило 19% (в Щецине). При этом еще ни один город не достиг цен на жилье, ниже прошлогодних показателей.

Фото: Примеры цен на квартиры в Гданьске и Познани (скриншот РБК-Украина/otodom.pl)

Самое существенное удешевления квадратных метров за последние месяцы зафиксировали в таких городах:

Ченстоховеа(-9%) - 5980 злотых;

Сосновец (-8%) – 5659 злотых;

Быдгощ (-5%) – 6950 злотых;

Гдыня (-4%) – 10194 злотых;

Познань (-4%) – 9100 злотых;

Торунь (-3%) – 7740 злотых;

Катовице (-3%) – 7125 злотых;

Варшава (-1%) – 13023 злотых;

Белосток (-1%) – 8521 злотых;

Лодзь (-1%) – 7426 злотых.

При этом дороже стало приобрести жилье в таких городах:

Вроцлав (+1%) – 10480 злотых/кв.м;

Гданьск (+1%) – 11589 злотых/кв.м;

Жешув (+2%) – 8041 злотых/кв.м;

Люблин (+4%) – 8674 злотых/кв.м.

При этом эксперты рынка недвижимости отмечают: спрос на покупку жилья в Польше снижается. Например, за 9 месяцев в этом году застройщики продали на 37% квартир меньше, чем за тот же период в прошлом году.

В лидерах по снижению спроса: Вроцлав (-48%), Гданьск (38%) и Варшава (-37%). В будущем это может привести к снижению объемов инвестиций в новое жилье, его дефициту и очередному витку цен.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда квартир в Польше.

Также мы рассказывали, что украинцы массово открывают компании в Польше.