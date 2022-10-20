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10 тысяч предприятий. Украинцы массово открывают компании в Польше

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 16:23
10 тысяч предприятий. Украинцы массово открывают компании в Польше Фото: Ведение бизнеса (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы активно открывают бизнес в Польше – с начала войны основали около 10 тысяч предприятий.

Чем занимаются украинские компании в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Business Insider.

"Украинцы планируют связать свою жизнь с Польшей надолго"

По данным Польского экономического института, украинцы в сентябре зарегистрировали 8,5% предприятий в Польше, а их доля за год составила 5%.

С 1 марта открылось 9829 украинских компаний, с начала года – 10207. 41% этих предприятий были основаны украинскими женщинами.

Эксперты приходят к выводу, что все больше украинцев планируют жить в Польше длительное время. Украинцы идеально вписываются в сектора, где не хватает работников: строительство, IT, логистика.

"Количество новых компаний, основанных выходцами из Украины, растет, и это резкий рост. В январе их было 188, а в сентябре аж 2273. Данные за сентябрь решающие, поскольку они показывают, что тенденция сохраняется. Можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября, то отдал своих детей в школу сюда, то это важное решение по поводу дома", – объясняет руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская.

10 тысяч предприятий. Украинцы массово открывают компании в Польше

Фото: Немало украинцев открыли в Польше бизнес по ремонту автотранспортных средств (freepik.com)

Если к этому добавить решение о создании фирмы, то это свидетельствует, что эти украинцы планируют связать свою жизнь с Польшей на дольше, отмечает эксперт.

Какие ниши занимают новые украинские компании

Аналитики заметили, что "золотую жилу" украинцы нашли в тех областях, где в Польше ощущается наибольший дефицит рабочих рук. Среди новых украинских фирм больше всего осуществляют такую деятельность:

  • строительство (выполнение строительно-отделочных работ) – 24%;
  • информация и связь (программирование и ИТ-консалтинг) – 16%;
  • сфера услуг – 14%;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, в том числе мотоциклов – 9%;
  • управление транспортом и складским хозяйством (такси, грузовые перевозки) – 7%;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 5%;

По последним официальным данным Министерства труда и социальной политики, официальную работу уже нашли 420 тысяч человек из примерно 540 тысяч украинцев трудоспособного возраста (80%), оформлявших в Польше статус временной защиты.

Напомним, мы писали, когда беженцы начнут платить за жилье в Польше.

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