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Ціни знижуються. Скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі

Фото: Багатоквартирний будинок у Гданську (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ціни на квартири в Польщі знижуються вже кілька місяців, хоча все одно залишаються вищими за торішні.

З чим пов'язане зниження вартості житла в країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на bankier.pl.

"Багато квартир не зможуть здати в оренду і доведеться їх продавати"

В останні місяці купівля нерухомості в Польщі стала доступнішою, тоді як оренда квартир дорожчає швидкими темпами.

У звіті Expander та Rentier.io ціни на житло знизилися у 13 із 17 міст у дослідженні – приблизно на 2% порівняно з травнем. Експерти прогнозують, що найближчими місяцями вартість житла залишиться на тому самому рівні або ще трохи знизиться.

"Якби не встановлені законом кредитні канікули і величезний попит на оренду, ціни на квартири різко впали б. У деяких власників квартир банківські кредитні канікули тривають 3-6 місяців. Коли термін закінчиться, може бути більший потік пропозицій про продаж. Багато залежить і від того, наскільки зростуть орендні ставки і скільки квартир не вдасться здати. Частина квартир може бути продана", - наголошується у звіті.

Фото: Приклади вартості квартир у Варшаві (скриншот РБК-Україна/otodom.pl)

У яких містах ціни змінилися найбільше

Незважаючи на загальну тенденцію, цього літа в деяких містах відзначалося зростання цін на житлову нерухомість. Наприклад, одним із таких міст став Жешув, де вперше вартість квартир перевищила 8000 злотих за кв. м.

Рекордні ціни зафіксували також у Вроцлаві – 10 480 злотих за кв. м (+1%), Любліні (+4%), Гданську (+1%). Натомість найбільше зниження цін відзначили у менших містах: Ченстохові, Сосновці, Бидгощі.

"У всіх досліджених містах ціни, як і раніше, вищі, ніж минулого року. Однак це може змінитися в найближчі місяці. Після недавнього падіння ціни в Сосновці - майже на рівні минулого року. У Бидгощі, Гдині та Катовице така тенденція простежується", - помітили експерти.

На користь таких прогнозів свідчить зниження цін навіть у Варшаві – за три місяці вартість житла знизилася на 1,4% (середня ціна становить 13 023 злотих за кв. м). При цьому такі ціни все одно вищі на 9%, ніж у 2021 році.

Фото: Житло у Польщі (pixabay.com)

Які ціни на покупку житла у великих та менших містах Польщі

У списку міст, де вивчали рівень цін на нерухомість, найбільше подорожчання з 2021 року склало 19% (у Щецині). При цьому ще жодне місто не досягло цін на житло, нижчих за минулорічні показники.

Фото: Приклади цін на квартири у Гданську та Познані (скриншот РБК-Україна/otodom.pl)

Найбільше здешевлення квадратних метрів за останні місяці зафіксували в таких містах:

  • Ченстохова (-9%) - 5980 злотих;
  • Сосновець (-8%) – 5659 злотих;
  • Бидгощ (-5%) – 6950 злотих;
  • Гдиня (-4%) – 10 194 злотих;
  • Познань (-4%) – 9100 злотих;
  • Торунь (-3%) – 7740 злотих;
  • Катовіце (-3%) – 7125 злотих;
  • Варшава (-1%) – 13023 злотих;
  • Білосток (-1%) – 8521 злотих;
  • Лодзь (-1%) – 7426 злотих.

При цьому дорожче стало придбати житло у таких містах:

  • Вроцлав (+1%) – 10 480 злотих/кв.м;
  • Гданськ (+1%) – 11589 злотих/кв.м;
  • Жешув (+2%) – 8041 злотих/кв.м;
  • Люблін (+4%) – 8674 злотих/кв.м.

При цьому експерти ринку нерухомості зазначають: попит на купівлю житла у Польщі знижується. Наприклад, за 9 місяців цього року забудовники продали на 37% квартир менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У лідерах зі зниження попиту: Вроцлав (-48%), Гданськ (38%) та Варшава (-37%). У майбутньому це може призвести до зниження обсягів інвестицій у нове житло, його дефіциту та чергового витку цін.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує оренда квартир у Польщі.

Також ми розповідали, що українці масово відкривають компанії у Польщі.

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