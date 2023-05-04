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Цены снижаются. Где в Чехии можно купить самые дешевые квартиры

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Четверг 04 мая 2023 14:57
Цены снижаются. Где в Чехии можно купить самые дешевые квартиры Фото: Застройка в Праге (unsplash.com/martin-knize)
Автор: Ольга Маджумдар

Жилье в Чехии дешевеет, и самые доступные квартиры – в панельных домах. В прошлом году каждый второй покупатель выбрал недвижимость в таком типе многоэтажек.

Разница в цене по сравнению с кирпичными домами может доходить до нескольких тысяч крон за квадратный метр, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

Сколько стоят квартиры в новостройках и старых "панельках"

В прошлом году в Чехии продали почти 52,9 тысячи квартир, из которых 23,8 тыс. – в панельных домах. Больше всего такого жилья было продано в Праге – 5900 квартир.

В 2023 году цены значительно снизились по сравнению с 2022 годом.

Средняя цена на такие квартиры в Праге в прошлом году достигла пика 111 тыс. крон за кв. м (4700 евро). Сейчас цена жилья в панельном доме после ремонта – около 100 тыс. крон за кв. м (4260 евро).

В новостройке в Праге средняя цена квартиры сейчас примерно 150 тыс. крон за кв. м (6390 евро) и 113 тыс. крон в старых квартирах (4813 евро).

У квартир в панельных домах есть преимущество – большие площади. Если двухкомнатные квартиры в новостройках на 50 кв. м часто имеют планировку 2 комнаты плюс мини-кухня, то у двухкомнатных квартир в старых панельных домах площадь может быть 65 кв. м, а их планировка предполагает отдельную кухню.

Цены снижаются. Где в Чехии можно купить самые дешевые квартиры

Фото: Жилой район в Брно (unsplash.com/marek-bukovan)

В каких регионах недвижимость самая дешевая

Самые дешевые квартиры можно найти в Карловарском и Устецком краях. Там средняя цена в панельном доме около 29 тыс. крон за кв. м. (1235 евро). В кирпичных домах – на 400 евро за "квадрат" подороже.

В Южноморавском крае средняя стоимость квартиры в панельном доме составляет около 77 тыс. крон за кв. м (3280 евро).

В Брно жилье в панельном доме стоит 81,5 тыс. крон за кв. м (3470 евро). Там жилье подешевело на 17% по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности при покупке квартиры 52 кв. м покупатель в этом году может сэкономить от 20 тысяч евро до 40 тысяч евро по сравнению с прошлым годом.

Напомним, мы писали, сколько нужно откладывать в Чехии, чтобы купить квартиру.

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