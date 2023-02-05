Сколько нужно откладывать в Чехии, чтобы купить квартиру: цены на жилье

Недвижимость в Чехии дешевеет – старые квартиры в Праге и Брно вернулись на уровень цен 2021 года. При этом доступность покупки своего жилья – одна из самых низких по сравнению с соседними странами.

Сколько нужно зарабатывать в Чехии, чтобы купить квартиру, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на seznamzpravy.cz.

Сколько зарплат нужно для покупки квартиры в Чехии

Доступность жилья в мегаполисе ухудшается – на новую квартиру в Праге нужно откладывать полностью зарплату 17,3 лет, подсчитали в Central Group.

При этом в соседних столицах соотношение зарплат и стоимости недвижимости говорит в пользу доступности жилья – например, в Берлине, Вене или Варшаве люди могут получить новую квартиру примерно в 2 раза быстрее – примерно за 9 лет.

Отмечается, что в Чехии с 2015 года цены на квартиры выросли на 136%, а заработная плата – всего на 41%. В 2022 году средняя зарплата в Чехии была 1317 евро.

Фото: Прага – одна из самых дорогих столиц Европы (pixabay.com)

Согласно исследованию портала GetHome.pl, чтобы купить квартиру на 50 кв. м, в Чехии придется отложить 120 зарплат полностью. Тогда как в Польше – всего 80, а в Германии – 90.

Сколько стоят квартиры в регионах Чехии

Согласно данным ценового компаса Sreality.cz, квартиры на 40-60 кв. м в хорошем состоянии в регионах Чехии в начале февраля 2023 года стоят так:

Прага – 118263 крон/кв.м (4975 евро);

Брно – 103917 крон/кв.м (4371 евро);

Острава – 50511 крон/кв.м (2125 евро);

Пльзень – 66800 крон/кв.м (2810 евро);

Либерец – 63363 крон/кв.м (2665 евро);

Оломоуц – 66244 крон/кв.м (2786 евро);

Усти-над-Лабем – 43029 крон/кв.м (1810 евро);

Градце Кралове – 80629 крон/кв.м (3391 евро);

Ческе-Будеевице – 78347 крон/кв.м (3295 евро);

Пардубице – 73436 крон/кв.м (3089 евро).

Фото: Жилой район в Брно (unsplash.com/marek-bukovan)

Согласно прогнозам экспертов, недвижимость в Чехии к концу 2023 года может подешеветь на 15%. Это связано со снижением покупательской способности местных жителей.

Напомним, мы писали, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру.