Ціни знижуються. Де у Чехії можна купити найдешевші квартири

Житло у Чехії дешевшає, і найдоступніші квартири – у панельних будинках. Торік кожен другий покупець обрав нерухомість у такому типі багатоповерхівок.

Різниця в ціні порівняно з цегляними будинками може сягати кількох тисяч крон за квадратний метр, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на novinky.cz.

Скільки коштують квартири в новобудовах і старих "панельках"

Минулого року в Чехії продали майже 52,9 тисяч квартир, з яких 23,8 тис. – у панельних будинках. Найбільше такого житла було продано у Празі – 5 900 квартир.

У 2023 році ціни значно знизилися порівняно з 2022-м.

Середня ціна на такі квартири в Празі минулого року досягла піку 111 тис крон за кв. м (4700 євро). Зараз ціна житла у панельному будинку після ремонту – близько 100 тис. крон за кв. м (4260 євро).

В новобудові у Празі середня ціна квартири зараз приблизно 150 тис. крон за кв. м (6390 євро), та 113 тис. крон у старих квартирах (4813 євро).

У квартир в панельних будинках є перевага – більші площі. Якщо двокімнатні квартири в новобудовах на 50 кв. м часто мають планування 2 кімнати плюс міні-кухня, то двокімнатні квартири в старих панельних будинках мають площу 65 кв. м, а їхнє планування передбачає окрему кухню.

Фото: Житловий район у Брно (unsplash.com/marek-bukovan)

У яких регіонах нерухомість найдешевша

Найдешевші квартири можна знайти в Карловарському та Устецькому краях. Там середня ціна в панельному будинку – близько 29 тис. крон за кв. м. (1235 євро). У цегляних будинках – на 400 євро за "квадрат" дорожче.

У Південноморавському краї середня ціна квартири в панельному будинку становить близько 77 тис. крон за кв. м (3280 євро).

У Брно житло в панельному будинку коштує 81,5 тис. крон за кв. м (3470 євро). Там житло подешевшало на 17% порівняно з минулим роком.

Загалом при купівлі квартири 52 кв. м покупець в цьому році може зекономити від 20 тисяч євро до 40 тисяч євро порівняно з минулим роком.

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