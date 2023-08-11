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Раньше Италии. Какие страны перестали выдавать "золотые визы" россиянам: список

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 08:30
Раньше Италии. Какие страны перестали выдавать "золотые визы" россиянам: список Фото: Визовые схемы для россиян в Европе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Италия приостановила программу "золотых виз" для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщило Министерство предприятий и продукции страны.

Впрочем, Европейская комиссия еще год назад призвала все европейские страны прекратить выдачу таких виз из-за угрозы безопасности в связи в вторжением в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Италия не будет выдавать золотые визы россиянам и белорусам

Спустя год после рекомендации ЕС Италия закрыла возможность россиянам и белорусам получать золотые визы.

Итальянская программа предлагает двухлетнее разрешение на проживание в обмен на 2 млн евро инвестиций в итальянские государственные облигации, 500 000 евро – в итальянскую компанию, 250 000 евро – в итальянский стартап или пожертвование в 1 млн евро на благотворительную инициативу в Италии. Это разрешение можно продлить на 3 года.

Заявители имеют специальный налоговый режим, а через 10 лет могут подавать документы на гражданство. В прошлом году Италия выдала двухлетние визы "инвестора" не менее 32 российским гражданам. В общей сложности программой Investor Visa for Italy воспользовались 200 российских граждан.

В феврале 2022 года власти европейских стран ограничили выдачу "золотых паспортов" после вторжения России в Украину.

"Мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства – так называемых золотых паспортов, – которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам", – заявили в Комиссии ЕС.

Помимо европейских стран подобное решение приняли также органы власти Великобритании, США и Канады.

Раньше Италии. Какие страны перестали выдавать &quot;золотые визы&quot; россиянам: списокФото: Визы в ЕС (immigrantinvest.com)

Какие еще страны прекратили выдачу "золотых виз" и "золотых паспортов" россиянам

Согласно рекомендации Еврокомиссии, большинство стран Европы, которые имели программы вида на жительство в обмен на инвестиции, вообще их свернули.

Италия остается в числе немногих стран, до сих пор применяющих "золотые" визовые схемы. К середине 2023 года такие программы предлагали более 20 стран, среди которых Мальта, Северная Македония, Турция, Египет, Иордания, ОАЭ, Греция.

Между тем Британия отменила такую программу в феврале 2022 года, Ирландия – в феврале 2023 года, хотя для россиян "золотую" визовую схему закрыли годом ранее. Также от обмена вида на жительство на инвестиции отказались Кипр, Черногория и Молдова, Болгария, Португалия.

В марте 2022 года "золотые визы" и "золотые паспорта" уже были недоступны гражданам России в таких странах:

  • Чехия;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Португалия;
  • Мальта;
  • Испания;
  • Черногория;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Доминиканская Республика;
  • Гренада;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Великобритания;
  • США;
  • Канада.

Раньше Италии. Какие страны перестали выдавать &quot;золотые визы&quot; россиянам: списокФото: Российские туристы (коллаж РБК-Украина)

Европейские чиновники не соблюдают запреты

Испания официально закрыла золотые визы для россиян в апреле 2022 года. Между тем, чиновники обходили запрет и после этого. Выяснилось, что испанские власти не полностью соблюдают запрет на подачу заявок.

"Месяц назад мы получили одобрение последней заявки гражданина России, купившего жилье. Они упразднили возможность просить эти визы в консульствах в Санкт-Петербурге и Москве, но не разрешения, которые туристы запрашивают отсюда", – рассказала в феврале 2023 года миграционный юрист Кристина Ромеро.

Документ, оказавшийся в распоряжении издания On Economia, свидетельствовал о выдаче вида на жительство члену семьи российского инвестора, которая была выдана 25 января 2023 года.

Тогда источники в правительстве не ответили, выдают ли гражданам РФ разрешения на инвестирование и не открыли данные о количестве выданных разрешений в 2022 году. Но юристы отметили, что такое возможно.

Напомним, мы писали, Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз.

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